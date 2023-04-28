Казахстанские молодые хоккеисты вернули шанс победить на ЧМ-2023 в первом дивизионе

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) провела четвертый матч группового раунда на чемпионате мира-2023 в первом дивизионе. В отчетном туре казахстанцы переиграли своих сверстников из Украины и снова поднялись на первое место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Казахстанская дружина во встрече четвертого тура подгруппы А уверенно переиграла хоккеистов Украины со счетом 5:0. Что позволило подопечным Сергея Старыгина снова оказаться на первой строчке таблицы ЧМ-2023 первого дивизиона с 9-ю очками. В третьем туре казахстанцы потерпели разгромное поражение от датчан – 3:8. Ранее наши юноши были сильнее Венгрии (3:0) и Японии (5:0).

После успеха над украинцами казахстанская молодежь на одно очко опережает своих основных конкурентов – Данию, в активе скандинавов 8 баллов.





Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Теперь все решится в заключительном туре 29 апреля, когда Казахстан сыграет с хозяевами турнира – Францией. А Дания померится силами с Венгрией, которая также претендует на выход в элитный ЧМ. Эти три команды имеют шанс получить единственную путевку для прохода в Высший дивизион.