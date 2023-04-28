Казахстанские молодые хоккеисты вернули шанс победить на ЧМ-2023 в первом дивизионе
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Казахстанская дружина во встрече четвертого тура подгруппы А уверенно переиграла хоккеистов Украины со счетом 5:0. Что позволило подопечным Сергея Старыгина снова оказаться на первой строчке таблицы ЧМ-2023 первого дивизиона с 9-ю очками. В третьем туре казахстанцы потерпели разгромное поражение от датчан – 3:8. Ранее наши юноши были сильнее Венгрии (3:0) и Японии (5:0).
После успеха над украинцами казахстанская молодежь на одно очко опережает своих основных конкурентов – Данию, в активе скандинавов 8 баллов.
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Теперь все решится в заключительном туре 29 апреля, когда Казахстан сыграет с хозяевами турнира – Францией. А Дания померится силами с Венгрией, которая также претендует на выход в элитный ЧМ. Эти три команды имеют шанс получить единственную путевку для прохода в Высший дивизион.