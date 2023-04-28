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Что общего у Андрея Малахова и умершего в США телеведущего Джерри Спрингера

в США умер Джерри Спрингер Фото: wikimedia
Джерри Спрингер вел популярное "Шоу Джерри Спрингера" в течение почти 30 лет, а также шоу "Судья Джерри" и "Америка ищет таланты", сообщает Zakon.kz.

О кончине телеведущего сообщила представитель семьи Джин Галвин.

"Способность Джерри общаться с людьми лежала в основе его успеха во всем, чем он занимался, будь то политика, радиовещание или просто беседы с людьми на улице, которые хотели сфотографироваться или перекинуться парой слов. Он незаменим, и его потеря причиняет огромную боль, но воспоминания о его интеллекте, сердце и юморе будут жить".Джин Галвин

До своей успешной карьеры на телевидении Спрингер был мэром Цинциннати с 1977 по 1978 год.

В 1982 году Спрингер баллотировался от Демократической партии на пост губернатора штата Огайо, но занял третье место и решил приостановить свою политическую карьеру для работы на ТВ.

Его скандальное "Шоу Джерри Спрингера" выходило с 1991 по 2018 год и привлекало огромную аудиторию своим нестандартным содержанием. За этот почти двадцатилетний период Спрингер снялся в более 5 тыс. эпизодах.

Шоу было известно своими драками на сцене, ненормативной лексикой, наготой и сомнительными темами, такими как инцест и супружеская неверность. После окончания шоу Джерри Спрингер выражал сожаление по поводу того, как они отображали эти темы.

К слову, формат скандального шоу Спрингера перенял российский телеведущий Андрей Малахов. Он подсмотрел его на студенческой стажировке в Мичигане у Спрингера, а позже запустил ток-шоу "Большая стирка", которая затем переросла в "Пусть говорят".

"В его шоу члены семьи выясняют отношения друг с другом. И я предложил сделать подобную программу, но не в студии, а в прачечной самообслуживания".из воспоминаний Андрея Малахова

Руководству Первого канала понравилась идея Малахова, но снимать в прачечной было технически сложно, поэтому шоу решили все-таки делать в студии.

Концепция программы заключалась в том, что пока работает стиральная машина (ровно час), зрители сидят у экрана. Тем временем ведущий общается с приглашенными гостями на темы от партнерских родов до астрологии. 

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Редакция Zakon.kz
США
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