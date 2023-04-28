В список самых богатых хоккеистов КХЛ вошли 24 казахстанца
Olimpbet ценит своих клиентов и
поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и
выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой
акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".
Во главе данного списка фигурирует защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Даррен Дитц, который зарабатывает в Москве 70 миллионов рублей (389 900 000 тенге). Далее идут Джесси Блэкер и Кёртис Волк ("Автомобилист") и Никита Михайлис ("Барыс"), которые получают по 50 млн рублей (278 500 000 тенге).
Фото: Instagram/nikitamikhailis
4. Кёртис Волк ("Автомобилист") – 45 млн рублей (250 650 000 тенге).
5. Виктор Сведберг ("Авангард") – 40 млн рублей (222 800 000 тенге).
6. Алексей Маклюков ("Металлург") – 35 млн рублей (194 950 000 тенге).
7. Роман Старченко ("Спартак") – 25 млн рублей (139 250 000 тенге).
8. Валерий Орехов ("Адмирал") – 20 млн рублей (111 400 000 тенге).
9. Кирилл Панюков ("Ак Барс") – 18 млн рублей (100 260 000 тенге).
10. Павел Акользин ("Металлург") – 15 млн рублей (83 550 000 тенге).
Фото: Instagram/akol25
11. Кирилл Савицкий ("Барыс") – 13 млн рублей (72 410 000 тенге).
12. Антон Сагадеев ("Барыс") – 13 млн рублей (72 410 000 тенге).
13. Алихан Асетов ("Барыс") – 9 млн рублей (50 130 000 тенге).
14. Егор Шалапов ("Барыс") – 9 млн рублей (50 130 000 тенге).
15. Леонид Метальников ("Адмирал") – 9 млн рублей (50 130 000 тенге).
16. Никита Бояркин ("Барыс") – 8 млн рублей (44 560 000 тенге).
17. Егор Петухов ("Барыс") – 6 млн рублей (33 420 000 тенге).
18. Аркадий Шестаков ("Барыс") – 6 млн рублей (33 420 000 тенге).
19. Самат Данияр ("Барыс") – 5 млн рублей (27 850 000 тенге).
Фото: hcbarys.kz
20. Михаил Рахманов ("Барыс") – 5 млн рублей (27 850 000 тенге).
21. Адиль Бекетаев ("Барыс") – 4 млн рублей (22 280 000 тенге).,
22. Дмитрий Гурков ("Барыс") – 4 млн рублей (22 280 000 тенге).
23. Андрей Шутов ("Барыс") – 4 млн рублей (22 280 000 тенге).
24. Тамирлан Гайтамиров ("Барыс") – 3 млн рублей (16 710 000 тенге).
Двое из этого списка миллионеров, Кирилл Панюков ("Ак Барс") и Даррен Дитц (ЦСКА), сыграют в финальном седьмом матче Кубка Гагарина, который пройдет 29 апреля в Казани.