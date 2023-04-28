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Ученые научили попугаев звонить друг другу по видео

ученые научили попугаев звонить друг другу Фото: pixabay
Исследователи из США и Шотландии заявили, что научили домашних попугаев совершать видеозвонки. В результате чего у птиц возникла дружба на расстоянии, сообщает Zakon.kz.

Команда, состоящая из исследователей Северо-Восточного университета, Массачусетского технологического института и Университета Глазго, научила попугаев звонить в колокольчик, после чего исследователи приносили им планшет, сообщает UPI.

Птицы выбирали клювом фотографию другой птицы на экране, после чего начинался видеозвонок. По словам команды ученых, попугаи демонстрировали поведение во время звонков, которое имитирует поведение птиц в дикой природе.

"То, что делала другая птица, делали и они, распевая. Таким образом, между двумя птицами наблюдалось много естественных форм поведения, несмотря на то, что их разделял экран".Специалист по поведению попугаев из Северо-Восточного университета Дженнифер Кунья

По словам исследователей, попугаи начали завязывать дружеские отношения благодаря видеозвонкам. Причем они демонстрировали предпочтение к многократным видеозвонкам одним и тем же компаньонам, выбирая "лучших друзей".

Исследователи предполагают, что видеозвонки между птицами могут улучшить поведение и самочувствие попугаев, содержащихся в качестве домашних питомцев. Особенно тех птиц, которые являются единственными попугаями в своих домах. Отмечается, что не все попугаи способны жить в одиночку.


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