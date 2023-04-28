Елена Рыбакина проиграла 60 ракетке мира на "Мастерсе" в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пройти стартовый круг одиночного разряда турнира WTA 1000 в Мадриде, где проиграла россиянке Анне Калинской, которая располагается на 60-ой позиции мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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Матч, длительностью в 2 часа и 13 минут завершился успехом российской теннисистки Анны Калинской, которая сумела переиграть Елену Рыбакину в непростых трех партиях - 7:5, 4:6, 6:2. Тем самым, Анна взяла реванш у седьмой сеяной мадридского турнира, за поражение на "Мастерсе" в Майами (США). Тогда победу в трех сетах праздновала Елена Рыбакина.

Несмотря на эту неудачу, первая ракетка Казахстана пока остается на этих соревнованиях. Она в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой сыграют во втором круге парных игр. Ранее, казахстано-российский дуэт на старте обыграли представителей Японии, Шуко Аояма и Эна Шибахара.

