Прогноз на неделю: изменчивая погода ждет алматинцев

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на неделю по городу Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", жителей города ожидают кратковременные дожди, гроза и теплая погода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 29 апреля по 5 мая жителей и гостей южной столицы ждет изменчивая погода с осадками, которая будет сопровождаться ветрами.

Согласно предварительному прогнозу, самая низкая температура воздуха прогнозируется на 2-3 мая – когда алматинцы выйдут после праздничных дней на работу.

29 апреля: переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.



30 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

1 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

2-3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

4-5 мая: малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни апреля в Казахстане.