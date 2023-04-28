Прогноз на неделю: изменчивая погода ждет алматинцев
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 29 апреля по 5 мая жителей и гостей южной столицы ждет изменчивая погода с осадками, которая будет сопровождаться ветрами.
Согласно предварительному прогнозу, самая низкая температура воздуха прогнозируется на 2-3 мая – когда алматинцы выйдут после праздничных дней на работу.
29 апреля: переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
30 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.
1 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.
2-3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
4-5 мая: малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни апреля в Казахстане.
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