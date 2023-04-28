В Алматы прошел парад среди военно-патриотических клубов

В Алматы на базе Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологии прошел смотр-конкурс строя и песни среди военно-патриотических команд колледжей и школ южной столицы, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Целью проведения мероприятия было формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его интересов.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В мероприятии приняли участие более 500 участников из восьми колледжей, пяти общеобразовательных школ Турсксибского и Жетысуского районов города Алматы, а также команды военно-патриотических клубов "Киров" и "Қара майор".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Выступление ребят оценивало компетентное жюри из числа военнослужащих местных органов военного управления по заранее выбранным критериям: синхронность выполнения строевых упражнений, строевая выправка и слаженные действия команд. Участники мероприятия на смотр подготовили выступления по строевой подготовке, которые оценивались по следующим показателям: дисциплина строя, внешний вид, выполнение поворотов, строевой шаг и исполнение строевой песни.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ярко и эмоционально выступили ребята всех учебных заведений. Каждая команда постаралась показать самые положительные качества – это умение слаженно работать в коллективе, выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В конце мероприятия жюри наградило победителей: Гран-при завоевала команда школы- гимназии №78, первое место было присвоено команде общеобразовательной школы № 175, второе место досталось по праву общеобразовательной школе №137, третье место поделили между собой команды Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий и Алматинского политехнического колледжа.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В ходе мероприятия участникам и гостям военнослужащие десантно-штурмовых войск продемонстрировали приемы рукопашного боя, а кинологический центр "К-9" показал зрителям навыки служебных собак. Стоит отметить, что деятельность военно-патриотических клубов мегаполиса курирует Департамент по делам обороны города Алматы .





