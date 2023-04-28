Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В холдинге "Байтерек" рассказали о финансировании посевной кампании

В холдинге "Байтерек" рассказали о финансировании посевной кампании Фото: АО "НУХ "Байтерек"
Управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нияз Кошкимбаев в интервью Zakon.kz рассказал, сколько средств выделено на проведение посевной компании и какие изменения появились в программе ее кредитования.

Нияз Женисович, как Холдинг "Байтерек" поддерживает проведение посевной кампании?

Чтобы провести успешную посевную, а затем уборочную кампании, фермеру нужно решить два основных вопроса: чем сеять, убирать и на что закупить ГСМ, запчасти, семена, удобрения, пестициды, платить зарплату работникам.

Решить первый вопрос мы помогаем через лизинговые программы АО "КазАгроФинанс", по которым фермер может приобрести сельскохозяйственную технику отечественного и иностранного производства. Благодаря субсидированию конечная ставка по лизингу для фермера составляет 6% годовых.

По второму вопросу на пополнение оборотных средств наша дочерняя компания АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) предоставляет льготные кредиты по ставке на конечного заемщика 5% годовых. Данные кредиты выдаются за счет бюджетных средств.

Посевная кампания в самом разгаре. Сколько средств уже выделено на ее проведение?

На текущий день АКК профинансировало 3 тыс. сельхозформирований на сумму 122 млрд тенге для возделывания 2,8 млн га. Общий лимит финансирования составляет 140 млрд тенге, освоено 87% бюджетных средств.

АО "КазАгроФинанс" по последним оперативным данным уже заключены договора финансового лизинга на суммы свыше 58 млрд тенге для закупа 2,2 тыс. ед. сельхозтехники, в том числе 123 посевных комплекса, 82 комбайна, 106 сеялок. При этом около половины всего объема финансирования приходится на отечественную сельхозтехнику.

Какие изменения в программе кредитования нынешней посевной кампании вы могли бы отметить?

Более оперативно стали предоставляться кредиты. В нынешнем году средства из бюджета поступили в конце января. В прошлые годы средства поступали к середине и даже во второй половине февраля. А в посевной кампании, фермеры знают, как нигде актуальна поговорка "дорога ложка к обеду". При этом АКК заблаговременно принимали к рассмотрению заявки на финансирование, не дожидаясь поступления бюджетных средств.

Как результат, если на сегодня, как я выше отметил, выделено 122 млрд тенге, то на аналогичную дату прошлого года было освоено только около 66 млрд тенге.

Учитывая рост себестоимости затрат на проведение посевной и уборочной кампаний, был увеличен на 30% средний норматив финансирования на гектар с 54 до 70 тыс. тенге.

Другое изменение, это отказ от прямого кредитования сельхозформирований. Дело в том, что раньше для получения в АКК прямого кредита заемщику нужно было предоставить банковскую гарантию. Для ее получения нужно было идти в банк, предоставлять документы для анализа. Для банков процесс анализа при выдаче гарантии кардинально не отличается от процесса кредитования, т.к. в обоих случаях банк оценивает принимаемые кредитные риски. На это уходило драгоценное время. После получения банковской гарантии приходилось повторно собирать документы уже для получения кредита в АКК.

Теперь заемщику не нужно дважды собирать документы. Он сдает документы один раз в БВУ, кредитные товарищества, микрокредитные организации или региональные инвестиционные центры, которые фондирует АКК.

Спасибо за интервью.

Читайте также

Главное за день: Серику Кудебаеву вынесли приговор в Талдыкоргане, какие изменения ждут казахстанцев в мае

Прогноз на неделю: изменчивая погода ждет алматинцев

В Алматы прошел парад среди военно-патриотических клубов

Айсулу Омарова
Байтерек
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления