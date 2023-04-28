В холдинге "Байтерек" рассказали о финансировании посевной кампании

Управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нияз Кошкимбаев в интервью Zakon.kz рассказал, сколько средств выделено на проведение посевной компании и какие изменения появились в программе ее кредитования.

Нияз Женисович, как Холдинг "Байтерек" поддерживает проведение посевной кампании?



Чтобы провести успешную посевную, а затем уборочную кампании, фермеру нужно решить два основных вопроса: чем сеять, убирать и на что закупить ГСМ, запчасти, семена, удобрения, пестициды, платить зарплату работникам.

Решить первый вопрос мы помогаем через лизинговые программы АО "КазАгроФинанс", по которым фермер может приобрести сельскохозяйственную технику отечественного и иностранного производства. Благодаря субсидированию конечная ставка по лизингу для фермера составляет 6% годовых.

По второму вопросу на пополнение оборотных средств наша дочерняя компания АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) предоставляет льготные кредиты по ставке на конечного заемщика 5% годовых. Данные кредиты выдаются за счет бюджетных средств.

Посевная кампания в самом разгаре. Сколько средств уже выделено на ее проведение?

На текущий день АКК профинансировало 3 тыс. сельхозформирований на сумму 122 млрд тенге для возделывания 2,8 млн га. Общий лимит финансирования составляет 140 млрд тенге, освоено 87% бюджетных средств.

АО "КазАгроФинанс" по последним оперативным данным уже заключены договора финансового лизинга на суммы свыше 58 млрд тенге для закупа 2,2 тыс. ед. сельхозтехники, в том числе 123 посевных комплекса, 82 комбайна, 106 сеялок. При этом около половины всего объема финансирования приходится на отечественную сельхозтехнику.

Какие изменения в программе кредитования нынешней посевной кампании вы могли бы отметить?

Более оперативно стали предоставляться кредиты. В нынешнем году средства из бюджета поступили в конце января. В прошлые годы средства поступали к середине и даже во второй половине февраля. А в посевной кампании, фермеры знают, как нигде актуальна поговорка "дорога ложка к обеду". При этом АКК заблаговременно принимали к рассмотрению заявки на финансирование, не дожидаясь поступления бюджетных средств.

Как результат, если на сегодня, как я выше отметил, выделено 122 млрд тенге, то на аналогичную дату прошлого года было освоено только около 66 млрд тенге.

Учитывая рост себестоимости затрат на проведение посевной и уборочной кампаний, был увеличен на 30% средний норматив финансирования на гектар с 54 до 70 тыс. тенге.

Другое изменение, это отказ от прямого кредитования сельхозформирований. Дело в том, что раньше для получения в АКК прямого кредита заемщику нужно было предоставить банковскую гарантию. Для ее получения нужно было идти в банк, предоставлять документы для анализа. Для банков процесс анализа при выдаче гарантии кардинально не отличается от процесса кредитования, т.к. в обоих случаях банк оценивает принимаемые кредитные риски. На это уходило драгоценное время. После получения банковской гарантии приходилось повторно собирать документы уже для получения кредита в АКК.

Теперь заемщику не нужно дважды собирать документы. Он сдает документы один раз в БВУ, кредитные товарищества, микрокредитные организации или региональные инвестиционные центры, которые фондирует АКК.

Спасибо за интервью.