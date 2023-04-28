Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Полицейские Алматы ликвидировали нарколабораторию в рамках проекта городской прокуратуры "Борьба с наркобизнесом", сообщает Zakon.kz.

В поле зрения правоохранительных органов 27-летний подозреваемый попал некоторое время назад. Предварительно было установлено, что он не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель.

"Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили нам установить еще одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем "синтетики". Производство мужчина организовал в одном из домов в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области. Словом, нами разоблачен универсальный наркоделец". Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов

По словам задержанного, сырье для производства он получал от "работодателя" в виде тайников – закладок, спрятанных в Карасайском районе Алматинской области.

Готовый товар гр.О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах Алматы.

Во время обыска в съемном жилище задержанного были найдены и зелье, и сырье. Их направили на судебно-химическую экспертизу.





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Ранее полицейские Алматы обнаружили в квартире жителя города целый оружейный арсенал.