ЕК согласовала с пятью странами ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины
Об этом написал в Twitter замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
"ЕК достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырём видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти стран", — уточнил он.
Ранее источник в ЕК пояснял, что под "исключительными предохранительными мерами", которые намерена была принять Еврокомиссия для помощи фермерам пострадавших от затоваривания украинском зерном стран, подразумевалось только введение квот на его ввоз.
Домбровскис также отметил, что в ЕС в будущем могут быть введены дополнительные ограничения на экспорт с Украины - по подсолнечному маслу и ряду других видов продукции. Еврокомиссия пообещала "начать расследования", чтобы определить объем ущерба, который неограниченный ввоз этих продуктов наносит европейским производителям.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать обжалования решения во Всемирной торговой организации.