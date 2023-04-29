ЕК согласовала с пятью странами ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины

ЕК заключила сделку с пятью странами Восточной Европы об украинском зерне. Они обещали отменить запрет на поставки продукции из страны в обмен на €100 млн помощи для фермеров и ограничение экспорта в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в Twitter замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"ЕК достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырём видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти стран", — уточнил он.

Ранее источник в ЕК пояснял, что под "исключительными предохранительными мерами", которые намерена была принять Еврокомиссия для помощи фермерам пострадавших от затоваривания украинском зерном стран, подразумевалось только введение квот на его ввоз.



Домбровскис также отметил, что в ЕС в будущем могут быть введены дополнительные ограничения на экспорт с Украины - по подсолнечному маслу и ряду других видов продукции. Еврокомиссия пообещала "начать расследования", чтобы определить объем ущерба, который неограниченный ввоз этих продуктов наносит европейским производителям.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать обжалования решения во Всемирной торговой организации.