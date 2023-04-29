К пяти годам приговорили женщину, пытавшуюся продать семилетнего сына

В российском Екатеринбурге вынесли приговор 37-летней кыргызстанке, которая пыталась продать семилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в материалах уголовного дела, в августе прошлого года 37-летняя гражданка Кыргызстана разместила объявление о продаже сына в социальной сети, передает Комсомольская правда.

Объявление заметили волонтеры, которые под видом потенциальных покупателей переписывались с матерью ребенка. На место продажи мальчика приехали сотрудники полиции, которых вызвали волонтеры.

С августа прошлого года 37-летняя женщина находится под стражей. Она рассказала, что решилась на продажу сына из-за нехватки денег. У женщины есть еще трое детей: двое старших от первого брака и маленькая дочь от второго брака.

"Она не могла дать ему хорошего образования, так как понимала, что ее финансовых возможностей не хватит. Речь про покупку учебников, оплату репетиторов. Ребенком заниматься женщине было тяжело, так как помимо мальчика у нее еще есть младшая дочь от второго сожителя, а также двое детей от предыдущего сожителя, которые проживают за пределами России". следователь Денис Загоруй

Женщину приговорили к пяти годам колонии. В ведомствах Екатеринбурга решают вопрос о передаче семилетнего ребенка родственникам в Кыргызстан.

В Уральске задержали гражданку Каракалпакстана, которая продала двух своих детей. Молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 года рождения.