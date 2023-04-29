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В США мужчина убил подростков за шуточный звонок в дверь

В США мужчина убил подростков за шуточный звонок в дверь Фото: pixabay
Житель Калифорнии, протаранивший машину с группой подростков, которые разыграли его, позвонив в дверной звонок, осужден за убийство, сообщает Zakon.kz.

В долине Темескал, штат Калифорния, 45-летний Анураг Чандра преследовал на своей машине подростков и протаранил их автомобиль. В результате трое погибли и трое получили ранения. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Инцидент произошел в 2020 году, однако приговор суда мужчине вынесли только сегодня, пишет NBC News.

Трое других подростков в машине, в том числе водитель 18 лет, получили ранения. Сообщается, что один из парней позвонил в дверь мужчины и побежал обратно к ожидающей их машине, так они решили разыграть хозяина дома. Невинная шутка обернулась трагедией.

Власти заявили, что авария произошла незадолго до полуночи примерно в 60 милях к юго-востоку от Лос-Анджелеса, в поселке Темескал-Вэлли. 

Присяжные признали мужчину виновным по трем пунктам – обвинение в убийстве первой степени и трем пунктам обвинения в покушении на убийство.

Окружной прокурор округа Риверсайд  заявил, что это важный шаг к правосудию, а убийство молодых людей стало бессмысленной трагедией для  всего общества. 

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