В Уральске запланировано более 60 мероприятий на майские праздники

День единства народа Казахстана олицетворяет собой идею гармонии, мира и согласия. Значимость этой даты определяется прочностью устоев нашей Родины и незыблемостью единства народа.

Кстати, отмечать один из главных праздников в стране – Первомай – в Уральске начали уже с апреля, а всего в областном центре пройдет более 60 мероприятий по случаю майских праздников.



"День единства народа Казахстана начнется 1 мая в 11 утра на площади Абая, где состоится праздничный театрализованный концерт. По улице им.Д.Нурпеисовой будут организованы выставки, ремесленников и этнокультурных объединений. Также 1 мая в 15 часов дня начнется массовый велопробег. Велосипедисты проедут 10 км дистанции по маршруту от площади Абая, где начнется старт, до разворота после заправочной станции "Qazaq Oil", расположенной по ул. Жангирхана, и финишируют на площади им.Абая. В забеге могут принять участие все желающие. А вечером в 17 часов пройдет концерт в честь открытия летнего сезона в городском парке культуры и отдыха", – рассказал руководитель отдела внутренней политики Уральска Ербол Кушеков.

Фото: акимат ЗКО

В выходные дни 29-30 апреля и 6-7 мая по улице Ихсанова и улице Жангир хана для горожан будут организованы ярмарки сельскохозяйственной продукции.

5 мая в 18 часов вечера во Дворце культуры молодежи состоится творческий концерт вокально-инструментального ансамбля. 6 мая в 10 часов утра на площади Победы пройдет патриотический парад юных воинов, а в 12 часов утра во Дворце искусств "Атамекен" запланирован концерт в честь Дня защитника Отечества.

Фото: акимат ЗКО

7 мая в 9 часов утра состоится массовый забег ко Дню защитника Отечества, в 10 часов утра – скачки, в 11 часов утра в сквере им. Д.Нурпеисовой будет открыт памятник, посвященный погибшим на таджикско-афганской границе.

"Церемония возложения венков пройдет 9 мая с 8 до 9 часов утра к памятникам "Батыр кыздар", Г.Жукову, Т.Масину, к братской могиле на кладбище и мемориалу "Этих дней не смолкнет слава". В 10 часов утра состоится возложение венков и цветов к "Вечному огню" на площади Победы. Необходимо отметить, что ветеранам и инвалидам ВОВ к 9 мая было выплачено по 1,5 млн тенге. Также 8-9 мая в Уральске будет организовано адресное поздравление ветеранов", – сообщил руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" управления общественного развития акимата ЗКО Медхат Камбетов.