Генеральная прокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаз"

По поручению Генпрокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная для изучения вопроса соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз", сообщает Zakon.kz.

Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.



"Сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков". Генеральная прокуратура РК

Одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена, и в целом, Мангистауской области.

По данным Генпрокуратуры, анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

В Генеральной прокурате обещали, что результаты проведенной работы будут доведены до общественности.