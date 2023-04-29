Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске пассажирский автобус попал в аварию

знак Фото: Zakon.kz
29 апреля по улице Жангир хана пассажирский автобус №22 столкнулся с ВАЗ-2110, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО рассказали порталу "Мой город", что среди пассажиров пострадавших нет.

Иные обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения".

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районном суде Алматы продолжаются судебные слушания в отношении водителя автобуса, ставшего участником смертельного ДТП.

Читайте также

Скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана обсуждают в соцсети

В Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера

Елена Беляева
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
В Минобороны РК прокомментировали передвижение по Алматы
В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления