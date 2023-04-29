В Уральске пассажирский автобус попал в аварию

29 апреля по улице Жангир хана пассажирский автобус №22 столкнулся с ВАЗ-2110, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО рассказали порталу "Мой город", что среди пассажиров пострадавших нет.

Иные обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения".

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районном суде Алматы продолжаются судебные слушания в отношении водителя автобуса, ставшего участником смертельного ДТП.