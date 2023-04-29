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В Аксае во время потасовки мужчин прозвучали выстрелы

авто Фото: Zakon.kz
Видео, снятое в одном из дворов Аксая, обсуждают в соцсети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлен момент потасовки между мужчинами, после чего один из них убегает, а другие догоняют его. В какой-то момент звучат несколько хлопков, похожие на выстрелы.

Порталу "Мой город" рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, что факт зарегистрирован в отделе полиции Бурлинского района. Стражи порядка устанавливают личности участников инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области полицейские нашли подростков, избивших толпой сверстников.

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В Актюбинской области полицейские нашли подростков, избивших толпой сверстников

Елена Беляева
Аксай
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