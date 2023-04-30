Турции следует выйти из НАТО –адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз

Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил (ВМС) Турции в отставке Джем Гюрдениз, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Гюрдениз отметил, что Вашингтон может втянуть Турцию в конфликт через Украину. Он считает, что в таком случае Анкаре придется закрыть проливы для России и начнется настоящая война между НАТО и РФ. По его мнению, может дойти до применения тактического ядерного оружия.

Адмирал добавил, что Турция должна проводить свою независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией".

По его словам, в настоящее время Анкара опасается создания государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю. В связи с этим главная угроза исходит от членов альянса — США, Великобритании и Франции, сказал он.

При этом Гюрдениз заявил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна. Адмирал призвал Турцию рассмотреть вступление в военный альянс с Россией, Китаем и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними. Также он предложил плотнее контактировать со странами БРИКС.

Ранее сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.