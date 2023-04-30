США забывает о Киеве и фокусируется теперь на Китае - американский журналист
Как отметил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, потому что из-за него может "не оправдать ожиданий" своих союзников.
"Зеленский - все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае - таково послание", - подчеркнул Моррис.
По его словам, на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с КНР указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск. Это были самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.
Как сообщали ранее, Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина "сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль".