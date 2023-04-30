Как обезопасить себя во время грозы, рассказали спасатели

При грозе необходимо принимать меры безопасности, молния и статический разряд могут сильно навредить человеку, а в некоторых случая привести к смерти. Какие именно меры предосторожности нужно соблюдать, рассказали в департамента по ЧС Алматы, сообщает Zakon.kz.

Что делать при грозе

В квартире, доме, здании: Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

В транспорте: Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

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Велосипед и мотоцикл во время грозы могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров

На улице: Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

