Три казахстанских теннисиста остановились в шаге от чемпионства

Андрей Голубев, Асылжан Арыстанбекова, Дана Байдаулет потерпели поражение в финале международного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Асылжан Арыстанбекова и Дана Байдаулет, 17-летние теннисистки из Казахстана, достигли своего первого серьезного результата в профессиональном женском туре. На турнире серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье, в финале парного разряда, они не смогли одолеть третью сеяную пару Мерель Хоед из Нидерландов и Мириане Тона из Италии, уступив со счетом 4:6, 4:6.

Несмотря на поражение в финале, тренер команды Казахстана Ирина Чичмарева отметила отличный теннис, который девушки демонстрировали на протяжении всей недели. Они обыграли вторую и четвертую сеяные пары турнира, что свидетельствует о том, что они идут в правильном направлении. Чтобы добиться успеха, девушкам необходимо продолжать упорно тренироваться, ставить перед собой смелые цели и решительно их достигать.

Казахстанский теннисист Андрей Голубев оказался близок к победе на первом турнире сезона. В финале турнира серии "Челленджер" в Риме Голубев и его партнер по паре, украинец Денис Молчанов, потерпели поражение со счетом 3:6, 1:6 от колумбийца Николаса Баррьентоса и португальца Франсишку Кабрала.

Хотя Голубев и Молчанов не смогли выиграть в финале, они продемонстрировали достойную игру на протяжении всего турнира, побеждая более опытных соперников. Несмотря на поражение, это был важный опыт для обоих игроков, который поможет им улучшить свою игру и подготовиться к будущим соревнованиям.