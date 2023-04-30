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Китайца, сообщившего вспышке коронавируса, выпускают спустя 3 года

Китайца, сообщившего вспышке коронавируса, выпускают спустя 3 года Фото: freepik
Власти Китая готовятся освободить человека, пропавшего три года назад после публикации видео переполненных больниц и тел во время вспышки COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Китайские власти готовились в воскресенье освободить человека, который исчез три года назад после публикации видео переполненных больниц и тел во время вспышки COVID-19, сказал родственник и еще один человек, знакомый с его делом, пишет ABC News.

Фан Бинь и другие представители общественности, которых называли гражданскими журналистами, в начале 2020 года опубликовали подробности пандемии в Интернете и социальных сетях, поставив в неловкое положение китайских чиновников, которые подверглись критике за неспособность контролировать вспышку.

Последнее видео, которое Фан, продавец традиционной китайской одежды, разместил в Twitter , представляло собой клочок бумаги с надписью: "Все граждане сопротивляются, верните власть народу".

Дело Фана является частью цензуры Китая, которая в начале пандемии не признавала большое количество зараженных.

По словам двух человек, близко знакомых с осужденным, его должны были освободить в воскресенье. Один из них сказал, что Фан был приговорен к трем годам тюремного заключения за "развязывание ссор и провоцирование неприятностей".

Журналисты не смогли независимо подтвердить его освобождение и не смогли уточнить подробности у властей Китая.

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