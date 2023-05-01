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Весь город в цветах: сколько цветов высадят в Алматы в 2023 году

Весь город в цветах: сколько цветов высадят в Алматы в 2023 году Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматы в этом году станет еще краше. В акимате сообщили, что объем декоративно-цветочного озеленения на территории города составит порядка 185 тыс. кв. м, из них более 50 тыс. кв.м. однолетников, 100 тыс. кв.м. многолетников и порядка 32 тыс. кв.м. газона, передает Zakon.kz

Прошлой осенью, по данным городских властей были высажены луковичные цветы на общей площади 15 469 кв.м. При благоприятных погодных условиях тюльпаны будут цвести до середины мая. После отцветения тюльпанов начнутся работы по высадке однолетних и многолетних цветников.

В рамках поэтапного перехода на многолетние цветники, доля многолетников в 2023 году составит 60%.

Декоративно-цветочное озеленение города Алматы обновляется раз в пять лет. Подходящие цветы подбираются исходя из выбранного узора. В настоящее время в Алматы высаживаются коламбус, абба, династи, роза, эхинацея, лилейник, лаванда, шалфей, мискантус, гортензия, бегония, петунья, герань, таггетис, сальвия и др.

В рамках проекта государственно-частного партнерства в работе по декоративному озеленению города задействовано около 400 человек и более 50 единиц техники.

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