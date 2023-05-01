Гороскоп на май от звезды "Битвы экстрасенсов"

Что же ожидает представителей каждого знака зодиака в мае 2023 года? Об этом рассказала звезда "Битвы экстрасенсов", потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Овен

Овны, как пишет портал FTimes.ru, в мае будут настроены оптимистично, полны бодрости.

Вы готовы рисковать и брать на себя ответственность. Благодаря этому вы сможете достичь поставленных целей и расширить свои границы. Однако не спешите в принятии важных решений и не упускайте ни одну мелочь. Кроме того, извлеките выгоду из всех встреч и разговоров.

Телец

Месяц Тельцы начнут в несколько расслабленном и сонном состоянии, в мечтах и планах.

Во всех вопросах в мае ориентируйтесь на собственную интуицию – она вас не подведет. Особенно это касается личной жизни: если вам хочется позвонить своей второй половинке, то так и сделайте. Возможны некоторые неожиданности, но вам они понравятся.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием нельзя отказываться от участия в майских мероприятиях, ведь на них возможны интересные и выгодные знакомства и встречи.

Венера в вашем созвездии сделает вас особенно привлекательными и убедительными. Не стесняйтесь рекламировать себя и проявить свои таланты. Особенно счастливый месяц для одиноких представителей знака, которых ждет судьбоносная встреча.

Рак

Представителям этого знака нужно сосредоточиться в мае на своей карьере и поставленных целях.

Собравшись и не отвлекаясь на мелочи, вы сможете достичь успеха и получить новые уникальные возможности. В это время у вас появятся новые увлечения и хобби. Не бойтесь отказаться от старого и изжившего себя ради нового и прекрасного.

Лев

Май для Львов будет напряженным, но очень увлекательным месяцем.

Проявите активность и настойчивость в достижении поставленных целей. Некоторые дела не принесут вам ожидаемых результатов, но не стоит расстраиваться. Ведь вы получите бесценный опыт. Все, что ни делается, к лучшему.

Дева

У Дев в этом месяце появятся и новые идеи, и сомнения.

Последний месяц этой весны окажется очень противоречивым для вас. Больше уверенности в себе вам точно не помешает. Не останавливайтесь и не зацикливайтесь на проблемах – и тогда удастся все быстро и позитивно решить.

Весы

И Весы будут сомневаться в себе и в благоприятном исходе важного дела в мае.

Не следует идти на финансовые риски. Если и вкладывать, то немного. Так вы и не потеряете ничего, и получите полезные возможности. Проявите терпение – и тогда не получите проблем.

Скорпион

Скорпионам в мае следует стать немножечко эгоистами.

Полюбите себя и поставьте собственные интересы на первое место – тогда у вас получится достичь поставленных целей и справиться с задачами. Кроме того, Кажетта Ахметжанова советует вам больше времени уделить тому, что вам нравится и приносит удовольствие. Возможно, ваше хобби перерастет в источник небольшого, но стабильного заработка.

Стрелец

В жизни Стрельцов в мае может произойти ряд неожиданных и незабываемых приключений. Астролог советует им больше двигаться.

Начните пробежки или пересядьте с общественного транспорта на велосипед. Также не отказывайтесь от встреч с друзьями – ваш душевный тонус тоже нуждается в поддержке. Последний весенний месяц станет для вас временем значимых перемен. Не списывайте со счетов собственные идеи – они имеют право на внимание и реализацию.

Козерог

Козерогам в мае удастся воплотить в жизнь некоторые свои идеи, которые раньше казались фантастическими и нереальными.

Важно в самые первые дни месяца правильно расставить приоритеты и начать с главного. Иначе вы рискуете растеряться.

Водолей

Водолеям в мае будет полезно потакать собственному любопытству – это может привести к некоторым интересным открытиям.

Чем больше вы будете выбирать занятия, которые питают ум и развивают любовь к чему-то новому, тем больше откроете для себя действительно полезного. Не останавливайтесь на месте и не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Рыбы

Положение Венеры относительно созвездия Рыб поспособствует великолепным идеям.

На что бы вы ни были готовы пойти, сейчас самое время зайти в Интернет, полистать журналы и сохранить все, что вас вдохновляет. Ваша творческая энергия направлена на домашние дела, поэтому если хотите попробовать новый рецепт или украсить жилище, то действуйте смелее.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.