В Парагвае избрали нового президента

На выборах президента в Парагвае победу одержал экономист 44-летний Сантьяго Пенья, являющийся кандидатом от правящей консервативной партии "Колорадо", сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительным официальным результатам, подсчитанным на 96 процентах избирательных участков, кандидат консервативной партии "Колорадо" Сантьяго Пенья получил поддержку 42,8 процента избирателей, тогда как его соперник из левоцентристского лагеря Эфраин Алегре - 27,5 процента.

Действующий глава государства Марио Абдо Бенитес уже поздравил Пенью и назвал его "избранным президентом". В политической системе Парагвая, президент играет ключевую роль, так как является главой правительства.

"Поздравляю парагвайский народ за его большое участие в этом дне выборов и избранного президента. Мы будем работать над тем, чтобы инициировать упорядоченный и прозрачный переход, который укрепит наши институты и демократию в стране", - написал теперь уже бывший глава правительства Парагвая.

Парагвай — страна в Южной Америке, расположенная между Бразилией, Аргентиной и Боливией. Ее столицей является город Асунсьон.

Население Парагвая составляет около 7 миллионов человек, и большинство из них говорят на испанском языке, хотя также распространен гуарани - язык местных индейцев.