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Цены на популярные криптовалюты на 1 мая

Цены на популярные криптовалюты на 1 мая Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 28 535,3 $; изменения за 24 часа: -2,36%.

Ethereum (ETH): 1 846,77 $; изменения за 24 часа: -2,99%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 335,70 $; изменения за 24 часа: +4,19%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,078818 $; изменения за 24 часа: -2,59%.

Binance USD (BUSD): 0,9995 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 1 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.39 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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