Велоклуб "Астана" объявила свой состав на "Джиро д'Италия-2023"

Казахстанская дружина Astana Qazaqstan Team назвала имена восьми велогонщиков на стартующий 6 мая первый Гранд-Тур нынешнего сезона "Джиро д'Италия-2023", сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба казахстанской велокоманды, в форме "Астаны" по дорогам Италии проедут 8 велогонщиков. "Джиро д’Италия-2023" пройдет с 6 по 28 мая.

Честь Astana Qazaqstan Team будут защищать: Марк Кавендиш (Англия), Самуэле Баттистелла, Симоне Веласко, Джанни Москон и Кристиан Скарони (все Италия), Луис Леон Санчес (Испания), Джо Домбровски (США) и Вадим Пронский (Казахстан).

"Джиро-2023" начнется 6 мая с индивидуальной разделки, с финишем в подъем 4-й категории, расположенным в местечке Ортон, которая впервые принимает финиш этапа.