Казахстанские теннисистки одержали победу в отборе к Чемпионату мира
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В первом матче Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:0. Полина Слепцова принесла команде второе очко, обыграв Нго - 6:1, 6:3, а в парной встрече Ариана Гогулина с Анастасией Крымковой разгромили сестер Нго 6:3, 6:0.
После первого игрового дня в группе "B" первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. Завтра 2 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Японии - 0:3.
Другие результаты:
- Таиланд 3:0 Монголия;
- Китайский Тайбэй 2:1 Индия;
- Южная Корея 3:0 Шри-Ланка;
- Гонконг 3:0 Индонезия;
- Узбекистан 2:1 Новая Зеландия;
- Австралия 2:1 Кыргызстан.