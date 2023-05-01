Казахстанские теннисистки одержали победу в отборе к Чемпионату мира

В национальном теннисном центре Belline Arena г. Шымкента стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Казахстанские теннисистки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:0. Полина Слепцова принесла команде второе очко, обыграв Нго - 6:1, 6:3, а в парной встрече Ариана Гогулина с Анастасией Крымковой разгромили сестер Нго 6:3, 6:0.



После первого игрового дня в группе "B" первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. Завтра 2 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Японии - 0:3.

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