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Уголовное дело завели на российских подростков, жестоко изрезавших уроженца Кыргызстана

Уголовное дело завели на российских подростков, жестоко изрезавших уроженца Кыргызстана Фото: pixabay
В российский Якутии завели уголовное дело на двух подростков, которые изрезали ножом и тесаком выходца из Кыргызстана после того, как он заступился за своего сына, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что подозреваемые в жестоком нападении на 41-летнего уроженца страны Уланбека Арстанова установлены, передает 24.kg. Один из них задержан. Им оказался 17-летний ученик медицинского колледжа.

Как сообщают российские СМИ, 25 апреля в Якутии двое подростков напали с холодным оружием на Арстанова. Несовершеннолетние нанесли серьезные ранения ножом и тесаком выходцу из Кыргызстана прямо на улице. Пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы. Известно, что врачи провели не менее девяти процедур переливания крови. Доставили в больницу Уланбека Арстанова с травмами конечностей и живота.

Известно, что сын Арстанова заступился за школьника, которого буллили подозреваемые подростки. После этого нападавшие выследили сына Уланбека Арстанова и возле дома начали его избивать. Увидевший это отец выскочил на улицу и погнался за убегающими подростками.

Кадры погони и дальнейшего нападения на Уланбека Арстанова попали на камеры видеонаблюдения. Их опубликовали российские издания.

Известно, что Арстанов сейчас является гражданином Российской Федерации.

Нападение трех грабителей на казахстанца Олжаса Каныбека в Майами прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров 17 апреля. Момент нападени Олжаса Каныбека сняли на камеры наблюдения одного из домов. Наш соотечественник оказался не робкого десятка и обратил грабителей в бегство, чем очень сильно удивил местных полицейских.

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