Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии

Главные футбольные события вторника по версии Olimpbet. 2 мая в АПЛ сыграют "Арсенал" и "Челси", в Примере "Реал Сосьедад" примет "Реал" из Мадрида, а "Фрайбург" и "РБ Лейпциг" определят финалиста Кубка Германии.

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АПЛ. 34-й тур. "Арсенал" – "Челси". 3 мая, 01:00 (время Астаны)

"Канониры" проведут свой первый матч после того, как они были разгромлены "Манчестер Сити", которому же и уступили лидерство в Премьер-лиге. Им бы прийти в себя после столь тяжелого удара, но календарь подарил "Арсеналу" второго подряд топового соперника. Теперь команде Микеля Артеты предстоит дерби с "Челси".

Да, "аристократы" откровенно проваливают сезон и почти наверняка останутся без еврокубков-2023/24. "Синие" проиграли в АПЛ три матча подряд, а побеждали последний раз почти два месяца назад – да и то, стоящий на вылет "Лестер". Между соперниками разница в 36 очков и 11 мест в турнирной таблице. "Арсенал" играет на своем поле, а встречу первого круга в гостях он выиграл 1:0.

По всем раскладам "оружейники" – безоговорочные фавориты лондонского сражения, так считают и эксперты Olimpbet: П1 – 1.59, Х – 4.28, П2 – 5.77. Еще более существенное предпочтение букмекеры отдают хозяевам и по угловым: П1 – 1.46, Х – 9.5, П2 – 3.5.

Однако не стоит забывать, что предыдущий домашний матч "Арсенала" против "Челси" в рамках АПЛ завершился болезненным поражением "канониров" со счетом 2:4.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 33-й тур. "Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид". 3 мая, 01:00

33-й тур в Примере проходит посреди недели. Центральным его событием, несомненно, станет противостояние двух "Реалов" – из Сан-Себастьяна и Мадрида.

Матч крайне важен для обеих команд. Баски стремятся обезопасить свое четвертое место, дающее пропуск в Лигу чемпионов. "Галактикос" же в случае поражения рискуют пропустить вперед столичных соседей из "Атлетико".

В трех последних турах сан-себастьянцы набрали очков даже больше, чем "королевский клуб", их матч первого круга на "Сантьяго Бурнабеу" победителя не выявил – ничья 0:0.

Вот и сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у "Сосьедада" шансов на благоприятный исход ничуть не меньше, чем у его грозного оппонента. Напротив, даже немного больше: П1 – 2.74. Х – 3.44, П2 – 2.64.

Сам матч в Сан-Себастьяне ожидается примерно в равной степени как "низовым", так и "верховым": Тот(2.5) М – 1.89, Б – 1.98. А наиболее вероятный счет – ничья 1:1 с кэфом 6.28.

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