Предвыборная гонка: сможет ли землетрясение сменить власть в Турции

14 мая, три месяца спустя после масштабных бедствий, постигших Турцию, в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти с 2014 года, выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса".

Наиболее серьезным его соперником является кандидат от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Как возможная смена власти в Турции может сказаться на Казахстане и в целом повлиять на геополитическую ситуацию в регионе, а также каковы возможные последствия победы и поражения Эрдогана на выборах, разбирался Zakon.kz.

Некоторые политологи полагают, что у оппозиционера есть хорошие шансы одержать победу. Это, в первую очередь, связано с недавним разрушительным землетрясением в стране, когда власти не смогли своевременно отреагировать на его последствия. Стихийное бедствие унесло жизни более 50 тысяч человек и нанесло ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов. Многие сторонники, которые раньше голосовали за Эрдогана, сейчас им недовольны. Пострадавшие не раз обвиняли правительство в том, что власти опаздывали со спасательными работами и медленно оказывали помощь.

Надо отметить, что один из главных конкурентов Эрдогана, Кылычдароглу также активно посещал районы бедствия и даже выступал с критикой в адрес властей. Обвиняя их в том, что после Измитского землетрясения 1999 года, жесткие протоколы строительства не соблюдались. Конкурент также поднял вопрос, о том, что случилось с "налогами на землетрясение", введенные после катастрофы 1999-го, что составляет примерно 4,6 миллиарда долларов. Также, по мнению оппозиции, лояльные к правящей партии строительные компании, с помощью спорной амнистией на незаконное строительство, заработали себе и властям миллиарды лир.

Между тем, шанс, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%. Как пишет местная газета Hürriyet, шансы на победу действующего президента Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу близки.

Главные действующие лица

В президентской гонке будут участвовать четыре кандидата. Помимо Эрдогана и его основного соперника за пост президента борются глава партии "Memleket" Мухаррем Индже и выдвиженец от "Альянса ататюркистов", политолог и бывший депутат парламента Турции Синан Оган. В выборах в парламент участвуют 26 партий.

Остановимся на главном сопернике действующего президента Турции Кемале Кылычдароглу.

Политик отнюдь не новичок в борьбе за голоса электората: с 2002 года он член Милли Меджлиса – однопалатного парламента Турции. Тогда же Кылычдароглу присоединился к левоцентристской Народно-республиканской партии, которая была основана в 1923 году первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком. А в 2009-м Кылычдароглу баллотировался на пост мэра Стамбула, но проиграл. В 2010 году он был избран председателем НРП. Партия традиционно занимает второе место по числу мандатов в парламенте после партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган.

Кандидатуру Кемаля Кылычдароглу на выборах президента выдвинул оппозиционный блок "Народный альянс", в который, помимо НРП, также входят "Хорошая партия", "Партия счастья", "Партия демократии и прорыва", "Партия будущего" и "Демократическая партия". Интересно, что в случае своей победы Кылычдароглу обещает лидерам этих пяти партий должность вице-президентов.

НРП придерживается социал-демократической идеологии, кемализма, а также отстаивает принцип секуляризма, то есть выступает за отделение религии от государственной и общественной жизни.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае победы он планирует возобновить переговоры по вступлению Турции в Евросоюз. По его словам, придя к власти, он сразу же примет меры по началу переговоров о евроинтеграции республики. Кроме того, кандидат отметил, что в случае победы собирается заняться восстановлением демократических институтов и решением экономических проблем в стране.

Раненный лев – это все еще лев

В конце апреля во время интервью в прямом эфире местному телеканалу президенту Турции стало плохо. Из-за этого пришлось остановить беседу и прервать трансляцию, более того, отменили участие Эрдогана в нескольких мероприятиях в рамках предвыборной кампании.

Через некоторое время после этого на странице в соцсетях главы государства появилась запись: "Сегодня я буду отдыхать дома по совету врачей. К сожалению, мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса".

Естественно, ухудшение самочувствия президента в прямом эфире породило разные домыслы и версии о его здоровье. Пресс-служба объяснила случившееся желудочным гриппом, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что у главы государства легкая простуда. Некоторые СМИ распространяли версии об инфаркте и отравлении. Несмотря на то, что, поддержка Эрдогана, возможно, немного снизилась после землетрясений и многие турки сочли, что первая реакция властей на стихийное бедствие была слишком медленной, действующий президент Турции все еще пользуется доверием значительной части электората и не собирается сдавать позиции.

Президент, партия, народ

По мнению политолога Ислама Кураева, в случае возможной политической смены власти в Турции отношения страны с Казахстаном не изменятся.

"Мы должны понимать, что курс направлен на Центральную Азию, и он в целом неизменный. Во-первых, это прежде всего связано с логистической особенностью Казахстана, а во-вторых наша страна является непосредственно близкой, дружеской и братской страной для Турции, поэтому в данном случае это никак не повлияет. Однако нужно учитывать тот факт, что любые изменения власти в Турции способны повлиять в целом на картину и внешнеполитические взгляды Турции". Политолог Ислам Кураев

Политолог пояснил, что сегодня власть старается выстраивать независимую внешнюю политику. В случае, если победу одержит кандидат от оппозиции, он будет продвигать проамериканскую линию и, вероятно, выстраивать антироссийскую блокаду совместно с западными союзниками. Плюс ко всему именно в таком формате смена власти может ударить по Ближнему Востоку и Южному Кавказу, то есть могут произойти значительные изменения.

С ним согласен политолог Талгат Калиев, который напомнил, что Турция – один из ближайших союзников Казахстана, это страна, которая признала его суверенитет спустя буквально 20 минут после принятия декларации независимости.

"С тех пор пор в турецкой республике многократно менялись лидеры, и ни разу между нашими странами не было зафиксировано ухудшения взаимоотношений. Турецкий народ является для нас близким, поэтому я думаю, что возможная смена власти в Турции никаким образом не отразиться на наших взаимоотношениях". Политолог Калиев

Между тем, многие эксперты отмечают, что кандидатуру Кылычдароглу активно поддерживает Запад и в первую очередь США. Основные пункты его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, то есть переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.

На этот счет Кураев отметил, что очень сложно оценить вмешательство США в выборы в Турции, так как жители страны в силу особенностей менталитета не изменяют своим традициям и политическим взглядам в целом.

"Мы должны понимать, что турецкий народ по-особенному относится к тем или иным вопросам и очень чувствителен к своему политическому выбору, поэтому, на мой взгляд, вмешательство Запада может быть исключительно финансового характера, в виде каких-то консультаций для оппозиции или же внешней поддержке в качестве пиара, которую мы сейчас наблюдаем, но это все никак не сыграет какой-то масштабной роли на выборах. Следует отметить, что в последнее время традиции правящей партии президента Эрдогана значительно ослабли". Политолог Ислам Кураев

Рассуждая о том, как слух о болезни Эрдогана может повлиять на предвыборную гонку, и может ли этим воспользоваться оппозиция, Ислам Кураев отметил, что новость о том, что у президента Турции есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, официально никто не подтвердил.

"Есть вероятность, что в целом это может быть даже некий пиар-ход для того, чтобы оценить настроения людей, которые жалеют, поддерживают и желают здоровья. Или, наоборот, увидеть недругов. То есть политтехнологи измеряют политические настроения. Любой человек, сочувствующий президенту Эрдогану, может быть потенциальным избирателем, который отдаст свой голос за него. Такого рода механизмы очень часто используют во многих странах". Политолог Ислам Кураев

Также эксперт отметил, что, на его взгляд, у правящей партии, как и у самого президента Эрдогана, очень шаткая позиция. По его словам, ситуация нестабильна, и предсказать исход выборов очень сложно.

"Я считаю, что Эрдоган, скорее всего, останется на посту главы государства, но его партия уже не будет правящей". Политолог Ислам Кураев

Талгат Калиев, в свою очередь, отметил, что, безусловно, Турция является серьезным игроком на международной арене и считается второй после США по своему боевому потенциалу среди стран-членов НАТО.

"Поэтому я думаю, что Турция осознает уровень своей ответственности перед мировым сообществом и в определенной степени проявляет характер в своих внешнеполитических действиях. Более того, эта страна всегда соблюдает свои обязательства на международной арене. Я думаю, что в будущем эта позиция не изменится". Политолог Талгат Калиев

Между тем, эксперт подчеркнул, что слухи о болезни кандидата в президенты чаще всего отражаются на его рейтинге, потому что избиратель хочет стабильности, а она предполагает, в том числе, и крепкое здоровье потенциального лидера. Поэтому подобные слухи могут пошатнуть позиции Эрдогана, для которого эти выборы достаточно сложные.

"С одной стороны он безусловно популярен и у него высокий рейтинг, с другой – экономическая ситуация в Турции достаточно сложная. Турецкая экономика испытывает определенные проблемы, это связано и с девальвацией национальной валюты. Хотя и удалось в некоторой степени стабилизировать экономическую ситуацию за счет дешевой российской нефти и нефтепродуктов, газа и параллельно наращиванием экспорта в РФ. Но в то же время турецкий народ буквально недавно пережил очень серьезную трагедию, связанную с землетрясением, это конечно отражается на электоральных настроениях, которые сейчас крайне сложно прогнозировать". Политолог Талгат Калиев

В целом, по мнению политолога, Эрдоган профессиональный политик, который обладает блестящей интуицией. Он знает, как расположить к себе избирателя и завоевать народную любовь. И на протяжении многих лет достаточно хорошо пользовался этим. Он все еще обладает высоким рейтингом и уровнем популярности среди народа.

Между тем, сам Реджеп Эрдоган выразил уверенность в своей победе. Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, за него готова проголосовать почти половина избирателей.

На вопрос "За кого из кандидатов вы бы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?" 49,8% опрошенных отдали свой голос Реджепу Тайипу Эрдогану. Кемаль Кылычдароглу занял второе место с 21,7%, а Мансур Яваш занял третье место с 9,6%.

Эксперты полагают, что этот электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии.

По действующему законодательству Турции, один и тот же человек не может руководить страной более двух сроков в целом. Предыдущие выборы президента Турции состоялись 24 июня 2018 года. Победу на них одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший этот пост с 2014 года и получивший по итогам референдума возможность избираться на выборах 2018 и 2023 года.

Победитель определится по абсолютному большинству. Если никто из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. В нем победителем станет кандидат, набравший больше голосов, чем его соперник.