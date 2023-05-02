Топ-10 сценариев снов, говорящих о постоянной тревоге

Привидевшиеся ночью цунами, монстры, выпавшие зубы и неуправляемые машины могут прояснить природу накопившегося стресса. Что с этим делать, поясняют эксперты, сообщает Zakon.kz.

Сон – это один из механизмов, с помощью которых наш мозг обрабатывает эмоции, переживания, накопившиеся за день, неделю или другой срок.

1. Вас преследуют, и нет возможности сбежать

Обычно этот сон выглядит так. За вами кто‑то гонится, вы вовремя замечаете угрозу и бежите – но вдруг словно попадаете в кисель. Ноги и руки движутся как в замедленной видеосъемке, хотя вы прикладываете огромные усилия, чтобы ускориться. А тем временем преследователь все ближе и ближе.

У этого кошмара могут быть и другие варианты. К примеру, вы находите камень, за которым пытаетесь спрятаться от угрозы, но он оказывается слишком маленьким, чтобы скрыть вас. Или вас окружают монстры и зомби: поначалу их не много и вам удается ускользать, но с каждым вашим рывком вперёд чудовищ становится всё больше, а их круг сжимается.



Такой сон в любой из вариаций означает одно: в реальной жизни на вас навалилось слишком много проблем.

Что делать



Прежде всего – честно признать проблему. Да, наверное, в реальной жизни вы взвалили на себя слишком много и теперь ваши ресурсы близки к нулю. Выход один: снизить нагрузку.

Откажитесь от тех дел и забот, от которых можете отказаться. По возможности делегируйте некоторые свои обязанности кому‑то еще: родным, коллегам. Обратитесь за помощью к друзьям. Выделите среди забот ключевые и второстепенные – те, что могут подождать.

Например, если вам предстоит важный экзамен, стоит сосредоточиться именно на нём, временно отложив менее значимые задачи вроде уборки или необходимости помочь родственникам на даче.

2. У вас выпадают зубы

Как утверждает исследование, потеря зубов – одна из самых распространенных тем сновидений. Предполагается, что такие образы связаны с переживаниями по поводу своего места в социальной иерархии, а также со страхом быть отвергнутым.

Что делать



Искать способы стать более сильным, вернуть себе контроль над собственной жизнью. Помните: "зубы" – те, иносказательные, которыми вы можете "откусить" кусочек жизни, – всегда при вас, в вашем сознании.

3. Вы оказываетесь голым на публике

Вы стоите на сцене — свет софитов, тысячи глаз, смотрящих на вас, – и вдруг вспоминаете, что забыли надеть штаны. Или обнаруживаете себя идущим в толпе по центру города. В какой‑то момент прохожие вдруг начинают расступаться, недоуменно глядя на вас, а вы – голый!

Такие сны могут означать, что вы испытываете стресс и беспокойство из‑за своих физических недостатков – неважно, реальных или воображаемых.

Другой вариант: вы чувствуете себя уязвимым. Переживаете, что окружающие могут вас разоблачить – догадаться, что вы совсем не тот человек, которым пытаетесь казаться.

Что делать

Искать друга, которому вы можете довериться. Он выслушает вас, поддержит, обеспечит чувство безопасности. Разговоры по душам и дружеская поддержка помогут ощутить себя менее уязвимым. Если близкого друга у вас нет, найдите психотерапевта.

4. Вы падаете в пропасть

Обстоятельства падения могут быть разными. Кому‑то снится крутая лестница, с которой он вдруг летит вниз, оступившись. Кто‑то балансирует на канате и не может удержать равновесие при порыве ветра. Кто‑то прыгает со скалы, надеясь взлететь, но вместо этого срывается в пропасть.

Согласно исследованию в течение жизни среднестатистический человек видит сон про падение с высоты и гибель более пяти раз. Эта тема говорит о неуверенности, потере ориентиров и почвы под ногами.

Что делать

Возвращать себе чувство контроля над собственной жизнью. Помните, что только вы решаете, с кем общаться, где работать, чем заниматься, как жить в целом.

5. На вас надвигается цунами

Как поясняет сайт The Dream Well, специализирующийся на изучении сновидений, воду можно рассматривать как символ эмоций, чувств. В этом плане грезы о надвигающемся цунами говорят о том, что чувства выходят из‑под контроля. Какие‑то перемены в жизни – случившиеся или только намечающиеся – являются для вас потрясением, и вы не можете справиться с переживаниями. Хотя, возможно, и очень стараетесь.

Что делать

Учитесь снимать психическое напряжение. Например, попробуйте помедитировать перед сном.

6. Вы видите конец света

Апокалиптические кошмары похожи на сны о цунами: они тоже говорят о том, что вы, видимо, столкнулись с переменами, которые грозят разрушить вашу жизнь.

Что делать

В данном случае нет простых универсальных рекомендаций. Только вы знаете, что за события заставили ваш мозг тревожиться о грядущих переменах. Кстати, может быть, в вашей жизни, на первый взгляд, ничего особенного не происходит, а потребность в переменах вызвана внутренней неудовлетворённостью.

Как бы то ни было, стоит разобраться в себе, прислушаться к своим чувствам и ожиданиям. Лучше всего делать это вместе с психотерапевтом.

7. Вы забываете что‑то важное

Классический пример: сон про экзамен, на котором вы обнаруживаете, что не помните правильный ответ. Или, например, образ со спектаклем, в котором у вас главная роль: вы стоите на сцене перед зрителями, должны что‑то сказать – но забыли все свои реплики.

Такие сновидения говорят о том, что вы перегружены внешней информацией. Возможно, это связано с тем, что на вас свалилось слишком много забот и ваш мозг теряется, не понимая, за что хвататься в первую очередь.

Что делать

Проанализируйте свою занятость. Скорее всего, вы и правда перегружены. Если это так, попробуйте делегировать часть задач другим людям. По возможности возьмите отгул или мини‑отпуск хотя бы на пару дней. Это даст вам необходимую передышку и позволит разобраться, какие задачи первостепенны, а какие можно отложить.

8. Вы катастрофически опаздываете

Такое сновидение может означать, что в реальной жизни вы боитесь упустить некую важную возможность. Или просто понимаете, что у вас остаётся слишком мало времени, чтобы выполнить все, что вы планировали.

Что делать

Помните, что это всего лишь сон. В реальной жизни вы вполне можете не допускать опозданий: пользуйтесь будильниками и органайзерами, выезжайте из дома заблаговременно и не планируйте несколько важных дел одновременно.

9. Вы теряете контроль над ситуацией

Вы ведете машину, но в какой‑то момент она перестает реагировать на повороты руля и педали и начинает ехать по собственному, а не заданному вами маршруту. Или другой вариант: вы находитесь на пассажирском сиденье в автомобиле, который ведет тень в черном плаще.

Как бы это ни выглядело, такой сон означает одно: вы позволяете кому‑то другому управлять вашей жизнью. Например, потому, что просто боитесь брать на себя ответственность.

Что делать

Расслабьтесь: это всего лишь сон. В реальности же вы, как взрослый человек, сами выбираете нужную вам дорогу и готовы отвечать за свой выбор. Если это не так и вам страшно "рулить" собственной жизнью, стоит обратиться к специалисту, пишет "Лайфхакер".

10. Над вами все смеются

Такое сновидение может быть признаком неуверенности в людях, которые вас окружают. Возможно, вам кажется, что они только и ждут, когда вы ошибетесь или сделаете неосторожный шаг. Отсутствие поддержки и постоянное ожидание удара в спину заставляют вас жить в постоянной изматывающей тревоге. Она и проявляется во сне.

Что делать

Проанализируйте свою реальную жизнь: вы действительно не доверяете людям, которые рядом? Если это не так и вокруг вас хватает надежных близких, значит, сон – это всего лишь сон. Но если вы придете к выводу, что и правда постоянно ожидаете от окружающих какой‑то подставы, надо разобраться, почему так сложилось.

Как сохранить здоровый сон у ребенка, рассказала терапевт.

