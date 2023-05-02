В Польше заявили о намерении требовать репарации с России

В Польше считают, что должны требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, сообщает Zakon.kz.

Об этом во вторник, 2 мая, в интервью Financial Times сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с (Москвой – прим. ред.) Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал он в ответ на вопрос, почему Варшава не требует репараций от России.

В середине сентября 2022 года польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство "безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны".



При этом ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Таким образом, правительство ФРГ считает вопрос закрытым и не собирается вести какие-либо дискуссии на этот счет.

Желание Польши получить репарации от России прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что при освобождении Польши погибли 600 тысяч советских граждан, а СССР вложил в восстановление страны огромнейшие деньги.

По мнению Чепы, с подобными заявлениями выступают "подонки, которые искажают историю" и безграмотные люди.

22 апреля Германия и Россия зеркально выслали дипломатов.