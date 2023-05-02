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Суд ЗКО отказал сбежавшему из воинской части россиянину в статусе беженца

Суд ЗКО отказал сбежавшему из воинской части россиянину в статусе беженца Фото: Zakon.kz
В Бокейординском районном суде Западно-Казахстанской области прошло заседание по факту незаконного пересечения государственной границы гражданином России Игорем Санджиевым. В статусе беженца мужчине отказали, сообщает Zakon.kz.

В конце марта он сбежал из воинской части, незаконно пересек границу. По его словам, он это сделал в связи с его пацифистскими убеждениями, передает портал "Мой город".

Суд рассматривал дело по части 1 статьи 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан".


"Я был вынужден бежать, я не хочу убивать мирных людей. Перейти через пункт пропуска я не мог – у меня нет паспорта", – сказал на суде Игорь Санджиев.

Гособвинение ему ответило, что он мог пройти казахстанскую границу по военному билету, который также является документом, удостоверяющим личность. Санджиев ответил, что не знал об этом.

Также подсудимый попросил суд применить процессуальное соглашение в связи с его раскаянием, а также с тем, что он пошел на правонарушение в условиях крайней необходимости.

Прокурор заявил ходатайство о приобщении к делу решения комиссии при Департаменте труда и соцзащиты ЗКО, в котором говорилось, что Игорю Санджиеву отказано в присвоении статуса беженца.

Отказ в предоставлении статуса беженца Санджиев намерен обжаловать.

Ранее Конституционный суд уточнил порядок пересмотра адмдел по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Россия Ситуация в Украине Западно-Казахстанская область
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