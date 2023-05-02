Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения нефти в Турции

Турция не будет нуждаться в энергоресурсах из-за рубежа благодаря новому месторождению нефти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о находке нефти на юго-востоке Турции в регионе Габар у города Джизре, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 мая пишет турецкая газета Milliyet.

"Хочу поделиться хорошей новостью. Мы нашли нефть с производственной мощностью 100 тыс. баррелей в сутки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Благодаря этому открытию страна сможет увеличить объем добычи ресурса за счет 100 скважин, которые планируют пробурить в регионе. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции.

По словам турецкого лидера, сырье с упомянутого месторождения уже начало поступать на нефтеперерабатывающие заводы.



Накануне министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез анонсировал "большую новость о добыче нефти". Кроме того, ранее Эрдоган объявил об обнаружении месторождения с запасами в 150 млн баррелей.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкий учебно-боевой истребитель Hurjet дооснастят отечественным вооружением, после чего он сможет частично заменить самолеты F-16 в ВВС Турции.

