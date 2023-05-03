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Операцию по пересадке почти провели в прямом эфире медики Шымкента и Алматы

Операцию по пересадке почти провели в прямом эфире медики Шымкента и Алматы Фото: Zakon.kz
В Туркестанской областной больнице медики провели уникальную операцию по пересадке почти от отца к дочери. Сложная медицинская процедура проходила в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

За операцией наблюдали специалисты, находящиеся в конференц-зале. Врачи изучали высокотехнологичный метод хирургического вмешательства. Для проведения операции в Шымкент прибыли врачи из Алматы, пишет Otyrar.

"По той методике, которую мы сегодня применяли забор почки лапароскопическим методом по области была выполнена впервые.Второе направление гепатобилиарная хирургия- это очень большое и сложное направление , печени и поджелудочной железы". Баймаханов Болатбек, профессор, руководитель ННЦХ А.Н. Сызганова

Сначала врачи забрали почку у донора, затем подготовили реципиента, удалив у него орган и подготовив его к трансплантации.

"Первые две операции взаимосвязаны. Лапароскопический забор почки у донора, которую пересадили дочери донора и это считается двумя операциями и третья операция по поводу рака пищевода, который распространился на желудок". Баймаханов Болатбек

Донором органа для дочери стал отец, отмечают врачи. В ближайшее время специалисты намерены развивать сложную гепатобилиарную и комбинированную лапароскопическую хирургию.

Тем временем вступил в силу приказ министра здравоохранения, которым внесены изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации.

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Туркестанская область Шымкент
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