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Появились подробности гибели молодого человека у бара Караганды

Появились подробности гибели молодого человека у бара Караганды Фото: Zakon.kz
Владелец бара, из которого вышли молодые люди перед конфликтом, рассказал подробности трагедии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеграм-канал Патриот, владелец заведения рассказал, как развязался конфликт между двумя молодыми людьми, который впоследствии привел к трагедии.

"Момент трагедии был снят на уличную видеокамеру. Ударов было два. В ходе беседы 24-летний подозреваемый внезапно нанес неожиданный удар кулаком по лицу 19-летнему Нуржану, студенту университета имени Букетова. Парень не упал, остался стоять на ногах. Тогда он ударил второй раз – ногой в грудь или живот", – приводит череду событий портал.

В чувства упавшего студента попытался привести старший брат, который находился тут же. Вскоре приехала бригада скорой помощи, которая увезла пострадавшего. На тот момент, как рассказал владелец заведения, молодой человек уже скончался.

Второй участник конфликта не стал дожидаться полиции. Он сел в машину и покинул место трагедии.

Напомним, что в ночь на 30 апреля у бара Караганды двое молодых людей повздорили, после чего последовали удары. После одного из них 19-летний студент упал и потерял сознание. Он скончался от полученных травм.

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