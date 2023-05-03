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Женская сборная Казахстана по водному поло прошла в полуфинал отбора Кубка мира

Водное поло Полуфинал КМ Фото: Instagram/world_aquatics
Казахстанские ватерполисты одержали вторую победу на групповом раунде квалификационного этапа Кубка мира-2023 во втором дивизионе, что позволяет казахстанкам сыграть 3 мая в полуфинале данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская женская дружина в матче второго тура победила сборную Великобритании со счетом 15:7 и заняла второе место в подгруппе В. Это гарантирует нашей команде выход в полуфинал, независимо от исхода третьей игры на предварительном этапе. А третий матч предстоит сыграть 3 мая с лидером группы В – ватерполистками Новой Зеландии, у которых так же две виктории, как и у Казахстана. 2 мая казахстанки на старте переиграли хозяек соревнований – Германию (11:7).


По итогу противостояния Казахстан – Новая Зеландия определится лучшая команда подгруппы В, которая далее в полуфинале встретится со сборной, которая завершит предварительный круг на второй позиции группы А. Сильнейший коллектив подгруппы А поспорит за вторую путевку на Кубок мира с командой, которая займет второе место в подгруппе В. 

Финальный турнир Кубка мира пройдет в июне 2023 года в американском городе Лонг-Бич. 

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Куандык Шынасилов
Германия
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