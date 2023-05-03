Американка торговала крадеными человеческими органами

В США женщина продала более 20 ящиков с частями человеческих тел, украденными из медицинской школы, сообщает Zakon.kz.

По информации National Public Radio, 36-летняя Кэндас Чапман Скотт работала в компании, которая предоставляла услуги по кремации медицинских отходов.

Женщина решила подзаработать и начала забирать домой части тел и органы. Она продавала украденное через соцсети.

Один из покупателей приобрел за 1,2 тысячи долларов США забальзамированный мозг. Затем ему понадобились ухо, рука, легкие, печень, почки, молочные железы, кожа, череп и человеческая голова.

За 9 месяцев ей удалось заработать 11 тысяч долларов. Женщиной заинтересовалась полиция. Также задержан покупатель.

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