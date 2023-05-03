Павел Дуров с голым торсом покорил комментаторов

Основатель ВК и Telegram Павел Дуров редко оставляет публикации на странице в Instagram. На этот раз его новое фото с голым торсом и черной накидкой вызвало бурную реакцию среди пользователей, сообщает Zakon.kz.

"То, что мы делаем в жизни, отзовется в вечности", – такую подпись оставил долларовый миллиардер к фото.

Комментаторы, среди которых была и Ксения Собчак, молниеносно отреагировали на снимок на фоне карьера. Они отметили схожесть с кадрами фантастического фильма "Дюна" и не забыли упомянуть "пацанские" цитаты. Кроме того, по мнению интернет-пользователей, Дуров в таком наряде мог бы вписаться во вселенную игры "Принц Персии".

Отличный плакат для второй части Dune.

Можно уехать из России с ее пацанскими цитатами, но пацанские цитаты из тебя не уедут никогда.

То, что нас везде запрещают, делает нас волками.

Два поста за месяц. Может ли это означать, что Telegram покупает Instagram?

Принц Персии.

Конечно, комментаторы и прошлись по спортивному телу предпринимателя.

Паша, хватит качаться, ты стал слишком сексуальный.

Неужели именно так выглядит кризис среднего возраста?

Павел, всем бы к лету такую форму.

Я бы хотел от него детей. Но не могу позволить чисто физиологически.

Пора открывать ставки на следующую фотку: Павел будет в футболке или без.

Когда запросил ИИ сгенерировать создателя Telegram.

Хватит заставлять мужиков комплексовать!

В 2022 году сообщалось, что Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).