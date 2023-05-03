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Павел Дуров с голым торсом покорил комментаторов

Павел Дуров новая публикация фото комментаторы Фото: Instagram/durov
Основатель ВК и Telegram Павел Дуров редко оставляет публикации на странице в Instagram. На этот раз его новое фото с голым торсом и черной накидкой вызвало бурную реакцию среди пользователей, сообщает Zakon.kz.

"То, что мы делаем в жизни, отзовется в вечности", – такую подпись оставил долларовый миллиардер к фото.

Комментаторы, среди которых была и Ксения Собчак, молниеносно отреагировали на снимок на фоне карьера. Они отметили схожесть с кадрами фантастического фильма "Дюна" и не забыли упомянуть "пацанские" цитаты. Кроме того, по мнению интернет-пользователей, Дуров в таком наряде мог бы вписаться во вселенную игры "Принц Персии".

  • Отличный плакат для второй части Dune.
  • Можно уехать из России с ее пацанскими цитатами, но пацанские цитаты из тебя не уедут никогда.
  • То, что нас везде запрещают, делает нас волками.
  • Два поста за месяц. Может ли это означать, что Telegram покупает Instagram?
  • Принц Персии.

Конечно, комментаторы и прошлись по спортивному телу предпринимателя.

  • Паша, хватит качаться, ты стал слишком сексуальный.
  • Неужели именно так выглядит кризис среднего возраста?
  • Павел, всем бы к лету такую форму.
  • Я бы хотел от него детей. Но не могу позволить чисто физиологически.
  • Пора открывать ставки на следующую фотку: Павел будет в футболке или без.
  • Когда запросил ИИ сгенерировать создателя Telegram.
  • Хватит заставлять мужиков комплексовать!

В 2022 году сообщалось, что Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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