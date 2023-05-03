Горючий сезон: почему в Павлодаре ежегодно горят дачные массивы

Накануне в Павлодаре большой пожар уничтожил 106 дачных участков садоводства "Яблонька", в том числе 35 действующих. Пылают дачные массивы здесь довольно часто, как выяснил Zakon.kz, это уже пятый случай с начала сезона.

В Павлодаре подсчитывают ущерб от сильного пожара в дачном массиве. Причины возгорания еще устанавливают эксперты. К слову, это не первый случай в этом году. На прошлой неделе огнем были объяты дачные участки садоводческого общества "Металлург", там сгорели более 370 дач, из которых 150 – действующие.

Тогда виновницей крупного пожара оказалась пожилая женщина. Дачницу оштрафовали за неосторожное обращение с огнем. Вот только требовать возмещения ущерба от нее вряд ли кто решится – брать нечего. Но административный штраф она все-таки оплатила.

Как заявил председатель "Металлурга" Денис Милютин, наблюдать за происходящим страшно.

"Теперь большую часть забросят, и это будет новое пустое пятно в нашем когда-то процветающем садоводстве. Оно зарастет бурьяном и станет еще местом риска, где в любой момент может вспыхнуть пожар". Денис Милютин

Милютин утверждает, что когда большинство участков были заняты, то и подобных пожаров не было, поскольку хозяева ухаживали за своей собственностью, в частности, вовремя убирали мусор и косили сухую траву. Сейчас большинство дач заброшены.

"И это не единственная проблема. Есть трудности с водоснабжением, да и сама вода дорогая. Но на наши беды власти давно не обращают внимание, мы предоставлены сами себе, выживаем или вымираем", – говорит председатель.

Местные говорят, что ежегодно садоводческое товарищество недосчитывается миллионов тенге. Многие дачники просто не платят по счетам. Еще больше ситуацию усугубляют участившиеся пожары. Если бы денег хватало, то на них можно было отремонтировать поливную систему, ежемесячно платить за воду и электроэнергию, купить новый плуг, которым расчищали бы заросшие камышом и травой дачные участки. Пока же у дачников-погорельцев все стабильно плохо.

Со слабой надеждой пострадавшие садоводы собирают подписи и готовят письмо в акимат, чтобы им выплатили хоть какую-то компенсацию.

"А еще мы подали списки заброшенных участков. Надо провести работу по документированию. Уладить вопросы с хозяевами, или через суд поставить на бесхозный учет. Тогда желающие могут заниматься на этих землях садоводством. Но работа стоит. А мы не можем распоряжаться самостоятельно землями", – поясняет Денис Милютин.

С ним согласны и в садоводстве "Яблонька", откуда в акимат еще в прошлом году отправили список из 1500 номеров неиспользуемых участков.

Между тем некоторые дачники начали подозревать, что пожары участились неспроста. И одной из причин они называют расширение Павлодара в сторону аэропорта, так как городу нужны новые земли. На этом пути как раз стоят сразу несколько дачных массивов – "Металлург", "Строитель", "Яблонька" и "Энтузиаст".

К слову, власти уже проводят работу по изъятию участков, и происходящим довольны не все дачники. По этому поводу зачастую возникают споры, порой дело доходит до суда. Теперь якобы кто-то пытается поджогами заставить дачников уйти, довольствуясь компенсацией из бюджета.

Этой точки зрения придерживается и руководитель отдела Союза потребителей Павлодарской области Юрий Павленко.

"Я думаю, что и пожары на этой почве. Народ хочет достойную цену при выкупе, почему люди, которые души вложили в свои дачи, должны [с ними] за копейки расставаться?" – говорит он.

Также общественник считает, что чиновники должны обеспечить охрану дачных сообществ.

"Также нужно ужесточить и условия договоров, заключенных между руководством садоводств и владельцами участков. Чтобы повысить ответственность первых", – отметил Павленко.

Главы других дачных коллективов тоже "жаждут" взаимодействия с акиматом Павлодара, особенно те, кто пострадал от огня. Так, Людмила Полищук, председатель садоводства "Надежда", рассказала о крупном пожаре в прошлом году, когда сгорели 28 улиц из 41.

По ее словам, в соседнем коллективе "Восточный" две пожилые женщины разожгли костер. Пламя мгновенно перекинулось на соседей, захватив рядом стоящие участки. Тогда сотни дачников потеряли имущество и все насаждения.

"Пожары – следствие элементарной безалаберности. Прибирают и жгут, как правило, когда не открыт сезон, нет водоподачи, а с собой фляги не везут на всякий случай. Не рассчитывают силу ветра, что кругом сухостой. Сколько было пожаров, все по этим причинам". Людмила Полищук

В "Яблоньке" уверены, что в произошедшем виноваты сами дачники, которые не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности. Ежегодно на свой страх и риск жгут сухую траву, а также подвергают опасности соседние товарищества. Многие дачники надеются, что дознавателям удастся установить причину сильного пожара, а стражам порядка – найти виновника. Только что это изменит? Очевидно, что все останется так же, как и было прежде.