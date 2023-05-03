Контрмеры против контрабанды смартфонов: почему лучше пользоваться легальными гаджетами

Смартфоны на сегодняшний день используются во всех сферах нашей жизни, это не просто средство коммуникации, но и место хранения персональных данных. Государство принимает контрмеры против контрабанды смартфонов. Почему важно пользоваться легальными устройствами связи, выяснял Zakon.kz.

То, что сейчас государство усиливает контроль над ввозом смартфонов, является своевременным шагом и планы по блокированию нелегально ввезенных смартфонов являются частью комплекса мер по пресечению деятельности мошенников в Казахстане, считает директор юридического департамента Freedom Mobile Данель Жансеитова.

Фото: Freedom Mobile

На самом деле, по словам эксперта, блокировка телефонов — это не новшество. Мобильные устройства, не соответствующие стандартам или используемые с нарушением норм законодательства, договора блокируются производителями, операторами мобильной связи или государственными органами. Такие телефоны могут быть поддельными, украденными или иметь измененный IMEI-код (уникальный идентификатор мобильного устройства) и др.

Когда блокировка оправдана

"Блокировка смартфонов проводится также для борьбы с кражами и мошенничеством. Например, если телефон был украден или не выплачена его покупная стоимость при сделке лизинга, его блокируют, чтобы предотвратить его использование новым владельцем", — говорит Данель Жансеитова.

То есть, потребитель должен осознавать, что телефоны могут быть подвержены риску блокировки, если они были украдены или приобретены иным нелегальным способом. В этом случае у владельца такого телефона не будет доступа к сети оператора связи.

"Проблема незаконного ввоза телефонов действительно существует. "Черные" телефоны — это телефоны, которые были импортированы в страну в обход установленных таможенных требований, либо с нарушением/искажением конечной цели использования. Такие телефоны могут быть дешевле, чем официально поддерживаемые модели, но могут не работать с некоторыми операторами связи или не иметь доступа к определенным функциям в зависимости от региона использования". Данель Жансеитова

По словам эксперта, в ряде стран могут продаваться модели, которые не прошли сертификацию или не соответствуют стандартам безопасности. Такие устройства могут не только создавать проблемы для пользователей, но и представлять угрозу для национальной безопасности, поскольку могут незаконно ввозиться устройства двойного назначения. Таким образом, блокировка нелегальных телефонов и борьба с незаконным ввозом мобильных устройств являются важными мерами для защиты прав потребителей.

Кроме того, Данель Жансеитова обращает внимание на тот факт, что сегодня смартфоны — это, прежде всего, место хранения персональных данных, средство индивидуализации при совершении сделок, средство платежа, заказа товаров и услуг. А нелегально ввезенные электронные устройства могут содержать вирусы и другие вредоносные программы, которые могут нанести ущерб личным данным пользователя.

"Также приобретение нелегальных электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты, может быть связано с риском нарушения конфиденциальности данных. Нелегальные устройства могут быть модифицированы для сбора и передачи личной информации пользователя без его согласия. Поэтому наши данные, хранящиеся в смартфонах, должны быть максимально защищены", — подчеркнула Данель Жансеитова.

В чем отличие между официальными дистрибьюторами и продавцами "черного" товара

По совам главы юридического департамента Freedom Mobile Данель Жансеитовой, существует несколько серьезных отличий.

1. Договорные лицензионные требования

Легальный продавец смартфонов имеет право на продажу только оригинальных и сертифицированных устройств, которые соответствуют стандартам качества и безопасности. Он заключает официальные договоры и берет обязательства по продаже исключительно официального товара от официальных дистрибьютеров на территории Республики Казахстан. Он также имеет право предоставлять гарантийное обслуживание и сервисное обслуживание для проданных устройств непосредственно от производителя. Легальный продавец не имеет права продавать поддельные или некачественные устройства, а также не имеет права изменять прошивку или программное обеспечение устройства без согласия производителя.

Неофициальный продавец — это физические лица-предприниматели либо компании, которые завозят товар без официального разрешения производителя/ эксклюзивного дистрибьютера. Такие лица могут продавать товары по более низким ценам, но не всегда гарантируют его качество и не предоставляют гарантийное обслуживание и сервисное обслуживание. Кроме того, приобретение товара у неофициального продавца может привести к проблемам с гарантией и сервисом в случае заводской неисправности устройства. Точки открываются и закрываются, найти такого продавца будет затруднительно.

2. Возможность проверки товара

Официальный продавец всегда рекомендует распаковать товар сразу в магазине и проверить его. Это мера направлена на защиту интересов клиента, она добровольная, но на 99,9% исключает все риски мошенничества. Возможность проверить IMEI-номер своего устройства, чтобы убедиться, что телефон не является украденным, поддельным и соответствующим по своим характеристикам региону использования.

3. Потребитель может проверить законность товара

Официальный продавец всегда предоставит потребителю возможность обратиться к нему и попросить предоставить документы, подтверждающие законность продажи устройства.

4. Наличие официального адреса

Если устройство оказалось поддельным или украденным, есть возможность обратиться в органы внутренних дел, клиент знает продавца, его официальный адрес и может сразу сообщить о произошедшем. Неофициального продавца для начала придется найти.

5. Возможность замены устройства

Если устройство не соответствует техническим требованиям, есть заключение официального сервисного центра, легко найти официального продавца и заменить устройство на другое или же вернуть деньги. Неофициального продавца клиент может не найти, это могут быть предприниматели однодневки и клиент останется один на один со своей проблемой.

Почему не стоит игнорировать требования законодательства, и о каких дополнительных рисках надо знать предпринимателям

"На планируемые изменения стоит обратить внимание не только потребителям, но в особенности предпринимателям. Независимо от возможности блокировки "черного" импорта было и есть законное право официального производителя или его представителей запретить продажу нелегального товара", – говорит Данель Жансеитова.

Эксперт отмечает, что у государства и правообладателей известных брендов смартфонов могут возникнуть следующие вопросы относительно "черного" импорта:

1. Нарушение авторских прав: если товар, который был ввезен, содержит нарушения прав правообладателя, последний может потребовать запретить его продажу и взыскать компенсацию за ущерб.

2. Нарушение права использования товарного знака. Правообладатель также может взыскать компенсацию за ущерб.

3. Качество товара: контрабандный ввоз может означать, что товар не прошел необходимых проверок качества, что может привести к негативным последствиям для потребителей. Это также может негативно сказаться на репутации бренда и уменьшить доверие потребителей к продукту.

4. Гарантийное обслуживание: нелегальный ввоз может привести к тому, что сервисный центр не будет иметь возможности предоставить гарантийное обслуживание для продукта, который был неофициально ввезен в страну.

5. Честная и прозрачная конкуренция: контрабандный ввоз создает неравные условия конкуренции для продавцов, которые официально ввозят продукцию в страну, платят налоги и соблюдают требования и ограничения законодательства.

6. Безопасность: "черный" импорт может представлять угрозу для безопасности потребителей, если товар не соответствует стандартам качества и безопасности. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни потребителей.

7. Налоги: Легальные продавцы обязаны платить налоги, что является важным и необходимым элементом поддержки экономики страны. Налоги позволяют правительству финансировать различные социальные программы, инфраструктуру и другие важные проекты. Нелегальные продавцы, не выплачивая налоги, создают неравенство и ущерб для экономики страны, что приводит к серьезным последствиям для всех граждан. Поэтому важно поддерживать легальные бизнесы и бороться с нелегальной торговлей, чтобы обеспечить стабильность и процветание экономики.

8. Репутация: контрабандный ввоз может негативно сказаться на репутации продавца, если потребители будут связывать его с некачественными или опасными продуктами, которые были неофициально ввезены в страну. Это может привести к потере доверия потребителей.

В публикациях о планируемых изменениях в законодательстве упомянули, что сохранится возможность ввоза смартфонов для собственных нужд, говорит Данель Жансеитова. Однако по ее словам, существует еще целый ряд вопросов, которые до сих пор остаются открытыми:

1. Не ясно как в данном случае изменится и будет определяться законность ввоза для собственных нужд.

2. Будет ли и каким образом фиксироваться/ограничиваться количество везенного товара и частота ввоза в год или иной период.

3. Будет ли отслеживаться право распоряжения, которое является гарантированным законом и базовым правом собственника самостоятельно распоряжаться своим имуществом, например продавать и/или дарить его.

4. Какие новые обязанности появятся у покупателей, которые будут приобретать товар у таких собственников.

5. Как будут распределены права и обязанности продавца и покупателя в случае распаковки товара для проверки. В какой момент должен будет распаковываться товар, до или после сделки купли продажи, так как это условие влечет множество вытекающих правовых последствий и рисков сторон.

6. Появится ли обязанность оплачивать возможные дополнительные сборы за регистрацию телефона? Не отразится ли это на итоговой стоимости смартфонов.

"Ответы на эти и другие вопросы по механизму исполнения норм нужно искать и учесть уже в процессе изменения норм законодательства". Данель Жансеитова

Но в любом случае, резюмирует эксперт, даже до внесения изменений в законодательство, пользователям уже сейчас следует обращать внимание на соответствие телефонов стандартам и требованиям законодательства РК, а также покупать устройства только у проверенных и официальных продавцов.