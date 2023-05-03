В Алматы вновь заработали платные парковки

Городские парковки в Алматы заработали в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу, сообщает Zakon.kz.

Не так давно платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – коммунальное государственное предприятие "Алматы паркинг".

"Городские парковки работают в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Специалистами ведется контроль за их работой. В случае неуплаты выписываются штрафы", – говорится в сообщении акимата Алматы.

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ "Алматы паркинг" по номерам:

+7 727 338-29-95

+7 727 331 3949

Ранее стало известно, что парковки подорожают в городе. Цена будет зависеть от района.