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В Алматы вновь заработали платные парковки

В Алматы вновь заработали платные парковки Фото: Zakon.kz
Городские парковки в Алматы заработали в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу, сообщает Zakon.kz.

Не так давно платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – коммунальное государственное предприятие "Алматы паркинг".

"Городские парковки работают в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Специалистами ведется контроль за их работой. В случае неуплаты выписываются штрафы", – говорится в сообщении акимата Алматы. 

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ "Алматы паркинг" по номерам:

  • +7 727 338-29-95
  • +7 727 331 3949

Ранее стало известно, что парковки подорожают в городе. Цена будет зависеть от района. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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