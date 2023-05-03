Рабочая группа КМГ продолжает выявлять нарушения в АО "Озенмунайгаз" и подрядных организациях

В Жанаозене продолжается работа специальной рабочей группы АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) по проверке деятельности "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города, сообщает Zakon.kz.

В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени.



Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за все время работы не появлялись на рабочем месте.

"Имеются случаи, когда работники "узкого" профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц был переведен на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка "недопуск", – говорится в сообщении.

Также по итогам проверки обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы.

"В частности, имеются расхождения и несоответствия в учете и фиксации в специальном программном обеспечении, создающие предпосылки к манипулированию данными. Так, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что серьезно затрудняет последующую проверку фактического использования продукции", – отмечается в сообщении.

Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с 7 до 2,5 лет.

Также вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 млрд тенге. Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончании детальной проверки.