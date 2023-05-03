Досаев назвал одну из основных причин загрязнения воздуха в городе

Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития энергокомплекса мегаполиса (АО "Самрук-Энерго", АО "Алматинские энергетические станции", "Алатау жарық компаниясы" входят в состав АО "ФНБ "Самрук-Казына"), в том числе вопросы перевода ТЭЦ-2 на газ, реконструкции тепломагистралей, электрических и газовых сетей, дальнейшей газификации жилых массивов Алматы и Алматинской агломерации, строительства газозаправочных станций для общественного транспорта, реализации национального проекта "Комфортная школа" и др. Во встрече приняли участие первые руководители АО "Самрук-Энерго", АО "НК Qazaqgaz", АО "KEGOC", АО "Samruk-Kazyna Construction", АО "Алатау жарық компаниясы".



Ерболат Досаев отметил, что стабильное тепло- и энергообеспечение города и значительное снижение объемов выбросов вредных веществ являются важнейшими приоритетами для экологизации и декарбонизации Алматы.

На сегодня одной из основных причин загрязнения воздуха в мегаполисе является ТЭЦ-2, на долю которой приходится, по оценкам специалистов, до 30% выбросов. Аким города подчеркнул, что перевод ТЭЦ-2 на газ необходимо провести в установленные сроки – в соответствии с поручением главы государства первый этап планируется завершить в декабре 2024 года. Руководство АО "ФНБ "Самрук-Казына" подтвердило готовность успеть в срок. В целом, перевод ТЭЦ-2 на газ позволит снизить количество выбросов при запуске первого этапа с 35 тысяч тонн до 23 тысяч тонн, при полной реализации в 2026 году – до 2,7 тысячи тонн.

В ходе встречи особое внимание было уделено реконструкции соединяющей тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК. В настоящее время необходима корректировка проектно-сметной документации из-за изменения двухтрубной системы на трехтрубную с увеличением диаметра с 800 до 1000 мм. Их реконструкция затруднена в связи с прохождением теплотрассы в непосредственной близости с частными жилыми домами. Холдингом был поднят вопрос о поддержке со стороны городских властей реализации проекта.

Стороны также обсудили дальнейшие планы по газификации мегаполиса, являющейся важной составляющей экологизации города. Процент газификации Алматы составляет 99,2%, при этом не подключенными к газу остаются 1074 частных жилых дома и 1677 домов, расположенных в дачных массивах садоводческих товариществ.

По информации АО "КазТрансГаз Аймак", в текущем году запланировано строительство 23,2 км сетей газоснабжения для подключения 355 индивидуальных жилых домов. В результате уровень газификации Алматы составит 99,4%. В то же время была отмечена критическая необходимость газификации четырех приграничных районов Алматинской области (84 тыс. индивидуальных жилых строений) для снижения выбросов загрязняющих веществ в отопительный период и их влияния на экологию города из-за особенностей существующей розы ветров.

Участники совещания рассмотрели вопросы расширения инвестиционной программы, а также необходимости внедрения новой тарифной политики. В качестве примера представители АО "Алатау жарық компаниясы" озвучили, что сегодня износ сетей электроснабжения города составляет 93%, трансформаторных подстанций – 65%, распределительных подстанций – 75%.





"В ходе встречи стороны подчеркнули важную роль АО "Samruk-Kazyna Construction" как единого оператора по реализации национального проекта "Комфортная школа". В рамках проекта в Алматы планируется строительство 22 школ (37,1 тысячи ученических мест, 14 школ за счет средств АО "ФНБ "Самрук-Казына", 8 – за счет средств частных инвесторов), которые позволят значительно снизить дефицит мест в государственных школах Алматы. В настоящее время акиматом города решены вопросы по земельным участкам, в бюджете предусмотрены средства на инженерные сети, идет совместная подготовка документов".

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших шагах по реализации совместных проектов АО "ФНБ "Самрук-Казына" и акимата Алматы.