Вооруженные силы – прочный оплот независимости страны

Сегодня в Шымкенте состоялось торжественное собрание, посвященное 7 Мая – Дню защитника Отечества. В торжественной обстановке был поднят Государственный флаг, прозвучал гимн страны, сообщает Zakon.kz.

В торжественном собрании принял участие аким Шымкента Мурат Айтенов, который поздравил воинов с праздником.



"Это праздник героизма и патриотизма, которые свойственны нашему народу. Наши предки с давних времен с оружием в руках защищали нашу необъятную степь, охраняя от врагов бескрайние просторы, чтобы сохранить их для будущих поколений. Быть верным заветам предков – это национальный код, который исторически заложен в каждом поколении нашего героического народа, в его памяти", – сказал Мурат Айтенов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Он отметил, что в этом году исполняется 31 год со дня образования Вооруженных сил Казахстана.



"За эти годы наша национальная армия прошла через различные стадии становления и с каждым годом наращивает свою мощь. Сегодня она имеет высокий уровень подготовки, для нее характерен высокий боевой дух, она оснащена современным вооружением и военной техникой. Одним словом, наша доблестная армия – это прочный фундамент нашей независимости и государственности". Мурат Айтенов

По словам акима города, сложившаяся в мире геополитическая ситуация делает защиту независимости и территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности более актуальной проблемой, чем когда-либо.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Защита Родины – это сыновний долг, благородный долг. Доблестный труд наших отважных воинов, которые неустанно несут службу для сохранения мира в нашей стране и целостности нашей земли. Наш народ, верный своей присяге, стоит на страже мира и спокойствия наших детей", – подчеркнул глава города.

На торжественном собрании аким города М. Айтенов наградил ряд военнослужащих благодарственными письмами.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также на совещании командующий войсками регионального командования "Оңтүстік" генерал-майор Мереке Кошекбаев поздравил ветеранов Вооруженных сил и воинов с праздником и наградил солдат, которые безупречно несут службу в воинских частях.



Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие солдаты Шымкентского военного гарнизона и курсанты военных учебных заведений города.