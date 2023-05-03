Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы завершился первый этап подачи заявлений на бесплатные секции и кружки

спорт Фото: pixabay
Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО QaztiQet, сообщает Zakon.kz.

Теперь после оценки потребности в ваучерах для каждого района города запись в очередь будет открыта повторно.

"Претенденты на 15 тыс. ваучеров встали в очередь в Алматы. 3 мая в 18:46 был завершен первый этап формирования очереди для Алматы. По согласованию с оператором был увеличен запланированный лимит на запись в бесплатные секции и кружки до 15 тыс. мест", – пишут разработчики.

О сроках старта второго этапа разработчики сообщат дополнительно.

Читайте также

Заморозки, пыльная буря и сильный ветер ожидаются в 13 областях Казахстана

Рост инвестиций и развитие инфраструктуры – главные направления развития Абайской области

Голландец с необычным хобби разъезжает по городам Казахстана

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления