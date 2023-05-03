В Алматы завершился первый этап подачи заявлений на бесплатные секции и кружки
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Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО QaztiQet, сообщает Zakon.kz.
Теперь после оценки потребности в ваучерах для каждого района города запись в очередь будет открыта повторно.
"Претенденты на 15 тыс. ваучеров встали в очередь в Алматы. 3 мая в 18:46 был завершен первый этап формирования очереди для Алматы. По согласованию с оператором был увеличен запланированный лимит на запись в бесплатные секции и кружки до 15 тыс. мест", – пишут разработчики.
О сроках старта второго этапа разработчики сообщат дополнительно.
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