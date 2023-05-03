В Алматы завершился первый этап подачи заявлений на бесплатные секции и кружки

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Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО QaztiQet, сообщает Zakon.kz.

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