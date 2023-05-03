Один из участников массовой драки в Алматы может лишиться зрения

Потасовка переросла в массовый конфликт, в результате которого трое получили серьезные травмы, а один практически ослеп, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, брат Кристины Ким сейчас лечится дома. Парень получил сотрясение мозга, когда с друзьями пытался заступиться за незнакомую девушку на улице. Кристина рассказывает: ее брат поздним вечером возвращался с друзьями домой и случайно увидел, как мужчина избивает свою спутницу. Парни решили помочь несчастной. Но пострадали сами. Якобы внезапно появилась толпа хулиганов и набросилась на них с кулаками.

"Парни даже не попытались поговорить. Не пошли даже на диалог. Сразу же напали, даже когда двое лежали на полу. На видео видно, как добивают одного впятером. Они сразу же напали на моего братишку со спины, с ноги ему прилетело в шею, в голову, на что он сразу же упал на пол в бессознательное состояние. Его били по спине, по голове, по шее". Сестра пострадавшего Кристина Ким

Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.

"Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты. В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили", – рассказал отец пострадавшего.

Подозреваемых поместили под стражу.

"Данный факт был зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки были задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в Управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Подозреваемым грозит крупный штраф или до 5 лет тюрьмы. Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Между тем парня, который получил серьезную травму глаза, сейчас готовят к операции.

28 апреля 2023 года в социальных сетях разлетелось видео, снятое в Алматы. В описании говорилось, что ночью на пересечении улиц Розыбакиева и Ходжанова произошла драка между толпой молодых людей.

