Инстасамка после блокировки счетов покинула Россию

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой, сообщает Zakon.kz.

Кадры из самолета певица выложила на своей странице в соцсетях. Но причину своего отъезда из России певица не указала.

Как пишет telegram-канал Mash, ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен. Но не исключено, что дело связано с расследованием налоговой.

"Схема обхода налогов Инстасамкой была проста как ясный день. По нашим данным, за частные выступления она предпочитала брать наличку. С которой могла не платить налоги. Если заказчику было принципиально перечислять миллионы на счет – к стоимости выступления прибавлялись 18%. 13% – налог и 5% – комиссия Даше за просто так. Объясняли это тем, что "артисту принципиально получить на руки озвученную сумму", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ценник за частный концерт Инстасамки в данное время взлетел до 8 млн рублей. И при оплате на ИП организатору пришлось бы доплатить еще 1 440 000 рублей.

Ранее ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. Исполнительница попала в список тех, кого МВД проверяет по факту неуплаты налогов и отмывания денег. Кроме того, один из концертов певицы в Москве был отменен "по независящим от клуба причинам".



Прокуратура и Следственный комитет уже проверяли исполнительницу по подозрению в склонении к проституции и разложении детской психики.