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Олимпийская чемпионка сборной США Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет

Тори Боуи в Пекине Фото: wikimedia
Представители спортсменки, Icon Management и USA Track and Field, подтвердили информацию 3 мая, сообщает Zakon.kz.

Причины смерти спортсменки не сообщаются.

Тори Боуи выступала в прыжках в длину, беге на 100 и 200 метров и была трехкратным призером Олимпийских игр. Выступая в составе эстафетной команды сборной США на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Тори и ее команда завоевали "золото". В том же году она завоевала "серебро" на дистанции 100 м и "бронзу" на дистанции 200 м.

В 2017 году Тори Боуи выиграла золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне как в эстафете, так и на дистанции 100 метров.

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