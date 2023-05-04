Стало известно имя сына Павла Прилучного
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Российский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян назвали сына еврейским именем – Микаэль, сообщает Zakon.kz.
3 мая стало известно, что звезда сериала "Мажор" стал отцом в третий раз.
Позднее на странице в Instagram появилась фотография с женой Брутян и младенцем. На кадрах также видна надпись: "Добро пожаловать, Микаэль".
"Любимая, спасибо за сына!!! Семья растет!" – говорится в подписи к публикации.
Пара поженилась в августе 2022 года. До этого Прилучный был в браке с актрисой Агатой Муцениеце.
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