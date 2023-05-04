Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно имя сына Павла Прилучного

Стало известно имя сына Павла Прилучного Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Российский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян назвали сына еврейским именем – Микаэль, сообщает Zakon.kz.

3 мая стало известно, что звезда сериала "Мажор" стал отцом в третий раз.

Позднее на странице в Instagram появилась фотография с женой Брутян и младенцем. На кадрах также видна надпись: "Добро пожаловать, Микаэль".

"Любимая, спасибо за сына!!! Семья растет!" – говорится в подписи к публикации.

Новость по теме

Супруга актера Павла Прилучного рассказала о беременности в день рождения

Пара поженилась в августе 2022 года. До этого Прилучный был в браке с актрисой Агатой Муцениеце.

Читайте также

Пугачева вернулась в Россию без детей

Налоговая заблокировала все банковские счета Инстасамки

Павел Дуров с голым торсом покорил комментаторов

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления